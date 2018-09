Ci risiamo. Come spesso accade il Ministero della Salute comunica, sul proprio sito, i prodotti che, a seguito di indagini a campione svolte dalle autorità, sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati perché ritenuti pericolosi, nocivi, non sicuri, non conformi alle norme sulla tutela dei consumatori. Si tratta, quasi sempre, di prodotti commestibili anche se, talvolta, le indagini riguardano anche creme estetiche e altri prodotti suscettibili di entrare in contatto con gli organi interni ed esterni dell’uomo. Il ritiro coinvolge più spesso partite di alimenti su cui sono state trovate tracce di veleni, di allergeni, rischi chimici o microbiologici, ecc. Quando avvengono situazioni simili è compito dell'acquirente rivolgersi al venditore per chiedere la restituzione del prezzo o la sostituzione del prodotto secondo la specifica procedura. (Continua a leggere dopo la foto)



Durante l'anno sono stati diversi i prodotti richiamati, ad esempio, per listeria. Lo scorso 14 agosto, infatti, Coop ha dovuto richiamare dai propri supermercati un lotto di salmone affumicato pre-affettato. Il pesce preconfezionato è prodotto dalla KV Nordic. Finitosotto la lente del Ministero della Salute per rischio batteriologico dovuto alla presenza di Listeria monocytogenes. A essere stato cestinato è solo il lotto 801252, identificato dalle scadenze 16.08.18 e 23.08.1. Il provvedimento ha riguardato la linea 'Salmone Norvegia Affumicato' venduto in confezioni da 50 grammi, avente scadenza minima 16.09.2017, commercializzato da Eurofood S.p.A Via Privata Tacito, 12 20094 – Corsico (Mi). Finita qui? Macché... (Continua a leggere dopo la foto)



È notizia delle ultime ore quella che coinvolge il Lidl. La catena tedesca ha richiamato un lotto di funghi porcini secchi speciali a marchio Baresa per la presenza di funghi di origine sconosciuta non dichiarati in etichetta. Il richiamo è stato diffuso solo dal Ministero della salute nella categoria “rischio chimico”, senza ulteriori precisazioni. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 30 grammi con il termine minimo di conservazione 30/03/2019. I funghi secchi richiamati sono stati prodotti per la catena di discount Lidl dall’azienda Linea Azzurra Srl nello stabilimento di via Piave 85 a Verderio, in provincia di Lecco. A scopo puramente precauzionale, si raccomanda di non consumare i funghi secchi interessati dal richiamo. (Continua a leggere dopo la foto)



Il lotto di produzione è il Tmc 30/03/2019, da cui si evince anche la data di scadenza. Tutte le persone che dovessero aver acquistato questo prodotto sono quindi invitate a non consumarlo e a riportarlo presso il punto vendita in cui lo hanno preso dove saranno rimborsate interamente. Il provvedimento è stato disposto dalla stessa azienda produttrice.

