Abusata, violentata, picchiata a sangue. Ancora una volta, ancora una donna vittima della follia umana. Quante di queste storie siamo costretti a raccontare quotidianamente? Una barbaria senza fine, un'escalation di violenza che sembra non trovare tregua. Nelle ultime settimane storie simili sono arrivate da Verona (dove una donna è stata prigioniera in un cassone di ferro per quasi due settimane) e Parma (con Federico Pesci, noto imprenditore della zona, autore di una notte di follia ai danni di una ragazzina di ventuno anni); adesso, invece, teatro dell'orrore è Caserta, nel napoletano. Una donna di 46 anni è rimasta per tre giorni in balia del compagno violento, subendo da quest'ultimo abusi sessuali e pestaggi continui che le hanno procurato fratture e contusioni. L'autore dell'orribile gesto è un ragazzo di 25 anni, fidanzato della vittima, arrestato dalla polizia di Caserta dopo l'avvio delle indagini. (Continua a leggere dopo la foto)



Le indagini degli inquirenti sono partite solamente pochi giorni fa quando, in un commissariato in provincia di Caserta, è giunto il referto dei medici del Pronto Soccorso che certificava le gravissime lesioni subite da una donna: fratture a diverse costole, contusioni multiple al torace, al volto, al cuoio capelluto e al collo, ecchimosi diffuse su ogni parte del corpo nonché un'ustione di primo grado sul fianco, un vero e proprio 'marchio'. Quest'ultimo? La donna se lo sarebbe procurato proprio a causa del venticinquenne che l'avrebbe 'marchiata a fuoco' con un forchettone. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma non è finita qui. Perché il racconto della donna è davvero agghiacciante: l'orrore è iniziato nel dicembre 2017, è andato avanti tra continui abusi sessuali, percosse, violenze e offese, raggiungendo l'apice - con violenza estrema e senza sosta - dal 1 al 3 settembre, quando la donna ha iniziato a opporre netti rifiuti alle pretese del 25enne, scatenandone la furia incontrollata. L'uomo, secondo le indagini degli inquirenti che hanno ascoltato non solo la vittima ma anche vicini e conoscenti, oltre a ottenere fotografie mostrate dalla vittima, ha chiuso in casa la compagna, l'ha costretta ad assumere sostanze stupefacenti e a stare nuda sotto la doccia fredda, picchiandola con le mani e con un cucchiaio di acciaio. E ancora, dal racconto agghiacciante, l'uomo l'ha tenuta ferma per un braccio marchiandola con forchettone riscaldato poco prima sul fuoco. La donna è riuscita però a chiamare i figli, che sono intervenuti accompagnandola in ospedale. (Continua a leggere dopo la foto)



Il compagno "aguzzino" ha 25 anni, si chiama Roman Catalin Cotsantin ed è di origini romene: è stato arrestato dalla Polizia di Stato. L'uomo è finito in carcere su ordine della procura e il Gip ha poi convalidato il fermo.

Leggi anche:

Legata e violentata per anni. Lui, un professore delle medie, nella bufera

fbq('track', 'STORIE');