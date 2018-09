“Io so tutto”. Caso Gessica Lattuca, la svolta. Arriva la clamorosa indiscrezione

Di Gessica Lattuca si sono perse le tracce da quella afosa domenica siciliana: il 12 agosto, intorno alle ore 14:30, è uscita di casa per l'ultima volta. Poi, i familiari e i quattro figli della donna 27enne, non l'hanno più vista rincasare. A Favara è scattato l'allarme. E sono varie le ipotesi al vaglio degli inquirenti. La più drammatica resta la pista di 'Cosa Nostra' e un nuovo caso di lupara bianca nell'agrigentino: a far orientare gli investigatori su questa strada è stato l'appello dell'ex convivente Filippo Russotto, padre di tre dei suoi figli. "Una persona non può così scomparire da un momento all'altro. Se qualcuno sa dov'è ci contatti. Non succederà niente". L'uomo è lo zio di Gerlando Russotto, arrestato dopo le rivelazioni ai magistrati della direzione distrettuale antimafia del pentito di Favara Mario Rizzo. A pagare a caro prezzo questo 'pentimento' potrebbe essere stata proprio Gessica Lattuca. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, la mamma della donna non si dà pace: alle cronache locali la signora ha raccontato di aver avuto un sogno premonitore. "Ho sognato un uomo calvo, magro di corporatura, che mi ha indicato il posto esatto dove si trova mia figlia. Sono convintissima che quel sogno sveli che fine ha fatto Gessica". Il sogno premonitore sarebbe poi stato raccontato ai carabinieri di Agrigento che già da settimane hanno avviato un'incessante attività di indagine nei luoghi frequentati abitualmente dalla ragazza e scandagliato tutte le conoscenze, anche occasionali di Gessica Lattuca. Ma c'è un particolare che insospettisce. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo alcune fonti, quello che la mamma avrebbe riportato come sogno, sarebbe in realtà una circostanza riferita da qualcuno che sa cosa è successo alla donna, ma per le regole non codificate dell’atteggiamento omertoso si preferisce dire che lo si è sognato. Sì, perché il caso di Gessica Lattuca è avvolto da un alone di mistero e omertà che fa rabbrividire: "In questa cittadina nel mese di agosto tutti stazionano seduti davanti l’uscio di casa. Se si smarrisce un cane tutti lo vanno a cercare perché sanno dove si trova. Quando si tratta di una persona – spiega un abitante di Favara – per paura ed omertà nessuno parla. È impensabile credere che in una località dove ci conosciamo tutti, nessuno sappia nulla". Intanto, nelle ultime ore, quando ormai si inizia a pensare al peggio, arriva un nuovo indizio. Potrebbe trattarsi di una svolta inaspettata... (Continua a leggere dopo la foto)



Il particolare - si legge sul quotidiano La Sicilia - sarebbe emerso dal racconto di un uomo delle Marche con cui la donna avrebbe avuto contatti e al quale avrebbe confessato la voglia di andare via dalla propria realtà, pochi giorni prima della sua scomparsa. Si tratta di un dettaglio emerso nelle scorse ore, dopo che la trasmissione televisiva "La vita in diretta", si è occupata nuovamente del caso della scomparsa della donna, madre di 4 figli. Il marchigiano si sarebbe messo in contatto con don Diego Acquisto, il sacerdote siculo intervistato dalla giornalista Rai, dopo aver visto il servizio mandato in onda venerdì. Al parroco, l'uomo avrebbe raccontato di aver appreso del desiderio della donna di andare via da Favara, ma di non essere nelle condizioni di farlo per motivi economici...

