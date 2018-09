“Quei due ponti a rischio”. Spunta rapporto segreto. Ansia: sono molto trafficati

È passato poco più di un mese da quando il crollo del ponte Morandi ha colpito al cuore Genova e l’Italia. Nei giorni scorsi sono iniziati gli interrogatori negli uffici del palazzo di giustizia di Genova al fine di accertare responsabilità e, eventualmente, punire i colpevoli. Non solo il capoluogo ligure però, al centro del dibattito adesso entra anche la capitale con un rapporto choc, riportato dal quotidiano Leggo, sulla situazione di due ponti romani: quello della Magliana e il Marconi. «Alla luce di quanto rilevato è verosimile ipotizzare una significativa decadenza delle caratteristiche fisiche dei materiali, anche per effetto di fatica». La frase, inquietante, è contenuta nella relazione scritta dai vigili del fuoco del comando provinciale di Roma in risposta alla nota prot. 35772 del 29 gennaio 2018 della prefettura della Capitale che richiedeva notizie circa la sicurezza della carrabilità dei ponti della Magliana e Marconi. (Continua dopo la foto)



Il viadotto della Magliana, scrive ancora il quotidiano, soprattutto dopo la tragedia del Ponte Morandi, è stato al centro dell'attenzione proprio perché secondo una mozione presentata dal deputato Mancini del Pd era stato oggetto di un sopralluogo dei vigili del fuoco. Ebbene questo sopralluogo si è svolto effettivamente dal 12 al 15 marzo 2018. “La relazione non protocollata di cui Leggo è venuta in possesso, specifica che i vigili del fuoco si sono avvalsi anche di droni durante la tre giorni di indagine”.

Poi continua: “E mette in luce alcuni aspetti da chiarire rispetto alla sicurezza che offre oggi il viadotto della Magliana.Nella relazione si legge che durante i sopralluoghi sono stati rilevati fenomeni di dissesto evidenziati da alcuni elementi come il distacco delle soglie in materiale lapideo del parapetto e del piano viario in corrispondenza dei giunti. Ma i vigili del fuoco mettono il luce anche la forte ossidazione delle armature metalliche.Ma non basta. La parte conclusiva della relazione è ancora più netta”.

E conclude: “Dalle informazioni in possesso dello scrivente Comando, la vita di servizio dell'infrastruttura avrebbe superato di 20 anni il limite di 50 imposto dalla legislazione vigente. Nella missiva, inviata oltre che alla Prefettura anche al Ufficio di Gabinetto del Sindaco di Roma e al Municipio competente, si consiglia di avviare con ogni possibile urgenza un imprescindibile attività di verifica e monitoraggio dell'intera infrastruttura. Infine, l'ultimo consiglio: limitare il passaggio sul ponte della Magliana ai soli veicoli con massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate e limite di velocità a 50Km/h.” Per il triennio 2018/2020 sono stati stanziati per la grande viabilità complessivamente oltre 90 milioni di euro per opere di manutenzione urbana ordinaria di viabilità (ponti, strade, gallerie) e ulteriori 10,3 milioni di euro per i soli servizi di sorveglianza. Per la manutenzione straordinaria delle stesse infrastrutture sono stati poi stanziati altri 45 milioni. In particolare nel triennio 2018/2020 sono presenti in bilancio fondi per la progettazione e per i lavori di manutenzione straordinaria di Ponte Flaminio, per 10.300.000 euro, per la Tangenziale Est, di 3.000.000 di euro, e per il Ponte Risorgimento sul Tevere, per 1.100.000 euro.Con l'assestamento di bilancio dello scorso mese di luglio, sono poi stati stanziati altri 5 milioni di euro, per il solo 2018, che sono destinati alla manutenzione straordinaria di ulteriori opere d'arte stradali.

