“Guai seri”. Dalle nozze all’ospedale, ricovero di gruppo. Cosa è successo agli invitati

Doveva essere un giorno di festa per celebrare un nuovo amore che nasce, ma qualcosa è andato storto. Sabato 8 settembre, in Trentino Alto Adige, un matrimonio è terminato al pronto soccorso. Colpa di un'intossicazione alimentare. Felici e contenti alla festa di matrimonio, in otto altesini - cinque uomini e tre donne - sono finiti in ospedale per sospetta intossicazione dopo aver mangiato, biscotti fatti in casa. Niente di gravissimo, cinque sono già stati dimessi, ma per gli altri i medici hanno consigliato alcune ore di osservazione. Il matrimonio si è celebrato ieri sera in una proprietà privata di Malcesine dove era stato affittato un catering. Una trentina di partecipanti nella notte si è spostata in un bar di Brenzone. Lì 8 di loro hanno cominciato a sentirsi male. (Continua a leggere dopo la foto)



Crampi di dolore tanto che sono stati soccorsi dai sanitari chiamati e arrivati sul posto con due automediche e 4 ambulanze. Tutti sono stati portati negli ospedali di Peschiera e Villafranca. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Torri del Benaco, i quali sospettano che l’intossicazione possa essere derivata dai biscotti che uno degli ospiti aveva preparato a casa e portato al matrimonio. Ma quali sono gli effetti collaterali che può portare un'intossicazione alimentare? (Continua a leggere dopo la foto)



L'intossicazione alimentare è un disturbo causato dal consumo di cibo contaminato da batteri, come salmonella o Escherichia coli (E. coli), o da virus, come il norovirus. Nella maggior parte dei casi non ha conseguenze pericolose, tanto che solitamente i sintomi si affievoliscono in pochi giorni senza il bisogno di nessun intervento specifico. Altre volte, come nel caso del matrimonio celebrato in Trentino Alto Adige, necessita l'intervento delle automediche. I sintomi sono i più disparati, da cefalea a nausea e vomito, fino al mal di stomaco. Nei casi più gravi, invece, i casi da intossicazione alimentare comportano la presenza di disidratazione (confusione, tachicardia, difficoltà ad urinare, vertigini). Come risolvere? (Continua a leggere dopo la foto)



Generalmente, l’intossicazione alimentare non necessita di alcun trattamento specifico. Finché non ci si sente meglio, comunque, è consigliabile riposare, bere liquidi per prevenire la disidratazione e mangiare solo quando ci si sente meglio, iniziando da alimenti leggeri come riso, cracker e banane. Poi ci sono i cosiddetti rimedi della nonna: lasciare lo stomaco a riposo, evitare caffè e bevande che possano provocare scompensi allo stomaco, dare una sistemata al proprio regime alimentare.

