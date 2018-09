Lutto nel mondo del calcio. Drammatico l'epilogo di un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo le strade della provincia di Siracusa, in Sicilia. Il team manager del Siracusa calcio Davide Artale di 27 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale in contrada Spinagallo, a quindici chilometri da Siracusa: nell'impatto è rimasto ferito al collo e con un lieve trauma cranico Maurice Gomis, 20 anni, portiere della squadra di calcio, che sedeva lato passeggero nell'auto che ha sbandato finendo fuoristrada. Per Davide non c'è stato nulla da fare: la corsa disperata dei soccorsi non è valsa a nulla. Gomis, invece, è stato ricoverato presso la struttura ospedaliera della città di Siracusa ed è stato dimesso nella mattinata di ieri. (Continua a leggere dopo la foto)



Solo lievi ferite per l'estremo difensore ventenne. Maurice Gomis, cresciuto nel vivaio del Torino, è il più piccolo di tre fratelli, tutti portieri. Alfred, 25 anni, difende i pali della Spal in Serie A e agli ultimi mondiali è stato titolare della nazionale del Senegal, mentre Lys, che ha 29 anni, milita nel Teramo in Lega Pro. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel corso della mattinata Maurice Gomis è stato subito raggiunto all'ospedale di Siracusa dai compagni di squadra. Anche il presidente del Siracusa, Alì, e l’amministratore delegato Santangelo si sono precitati nel nosocomio cittadino in attesa dell’arrivo dei familiari della vittima, originaria di Alcamo. "Sono stordito – ha detto il presidente Ali – Davide era con noi da gennaio ma da subito ha saputo farsi volere bene. Il mio pensiero va alla sua famiglia". "Il tragico incidente di questa notte che ha coinvolto un giovane collaboratore tecnico del Siracusa Calcio ha scosso la nostra comunità",dichiara il sindaco Francesco Italia che aggiunge "A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale – dichiara il sindaco – rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia e sentimenti di commossa partecipazione al presidente e a tutta la squadra". (Continua a leggere dopo la foto)



Gomis affida i suoi pensieri al suo profilo Facebook. "Innanzitutto vorrei salutare e ringraziare tutte le persone che con i loro messaggi mi hanno fatto forza e sopratutto si sono voluti interessare alle mie condizioni-premette il giovane calciatore- Ma tutto ora passa in secondo piano”. Gomis si rivolge direttamente a Davide. “Mai e poi mai-scrive il portiere del Siracusa – avrei pensato che questa sarebbe stata la nostra ultima foto assieme. Da quando sono arrivato a Siracusa ho avuto la fortuna di trovare te, disponibile in tutto, sempre col sorriso e con la gentilezza di chi poteva darti il mondo. Avrei preferito che la tua sorte fosse stata diversa o quanto meno che fosse capitata ad entrambi.. Ma è proprio vero che Dio si prende le persone migliori con sè e ne fa dei progetti meravigliosi. Ti auguro ogni bene -la commossa conclusione- ed ogni mia preghiera da qui in avanti sarà dedicata a te per la persona buona che eri. Mi manchi Davide".

