Legata e violentata per anni. Lui, un professore delle medie, nella bufera

Una storia fosca, terribile che lascia increduli e tanta rabbia. Ha per protagonista un insegnante e una ragazza non ancora 18enne di un paesino nelle vicinanze di Maglie costretta più volte a rapporti sessuali, legata al letto e fotografata durante le ore che invece che di lezione si erano trasformate in ore di sesso e violenza. A denunciare il suo aguzzino, un professore delle medie di Maglie, ora in pensione, è stata proprio la ragazza.Gli episodi si sarebbero ripetuti dal 2015 al 2016, più volte. Le scene di violenza sarebbero state persino fotografate. Sempre in casa dell’uomo – questi ultimi fatti si collocano nel gennaio del 2016 – la minore sarebbe stata nuovamente violentata. Un ulteriore episodio, invece, si sarebbe consumato nel bagno di un bar dove l’insegnate e la ragazza si sarebbero incontrati per caso. Anche in questa circostanza l’ex studentessa sarebbe stata avvicinata con la forza e violentata. (Continua dopo la foto)



Gli inquirenti hanno ricostruito anche episodi di toccatine e palpeggiamenti. Nel corso delle indagini la giovane è stata sentita con la forma protetta dell’incidente probatorio. Nei mesi scorsi davanti al gip Cinzia Vergine e al sostituto procuratore la minore ha confermato gli abusi cristallizzando il quadro accusatorio a carico dell’anziano insegnante ormai in pensione. Il professore, difeso dagli avvocati Fabrizio Ruggeri e Daniele De Matteis, potrà ora difendersi nel corso dell’udienza preliminare e dimostrare la trasparenza e correttezza del proprio operato.

La ragazzina e i suoi genitori, invece, sono assistiti dall’avvocato Cristiano Solinas. Violenza sessuale aggravata dalla minore età ma anche il sequestro di persona contro la volontà della ragazza sono le accuse pesantissime da cui dovrà difendersi l'ex insegnante.In Italia i reati di violenza sessuale, inquadrati tra i delitti contro la libertà personale, vengono disciplinati dagli artt. 609-bis e seguenti del codice penale.

Nello specifico, l'ART. 609-BIS punisce con la reclusione da 5 a 10 anni chi, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. La stessa pena si applica a chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità, la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi. Il legislatore non definisce il concetto di "atti sessuali", rimettendo la specificazione della condotta alla giurisprudenza.

Ti potrebbe interessare: Uccisa mentre pulisce il bagno, a 32 anni: “È esploso il detersivo!”

fbq('track', 'STORIE');