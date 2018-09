Sangue e rabbia sulla strada. “Maurizio è morto per questo”

Ancora una giovane vita spezzata sulla strada. Si tratta del 29enne Maurizio Cammillini, finito con il suo scooter contro un a palo in via Pietrasantina a Pisa martedì. Il ragazzo, di professione pony express è morto mentre stava recapitando due panini per conto di un pub. Sulla sua morte indaga l’ispettorato del lavoro.A quanto si è appreso - come riporta il Tirreno - il giovane era in prova da due giorni e quello seguente, ha detto il proprietario del locale, sarebbe stato assunto. La sorella (l'unica familiare di Cammillini che aveva perso presto i genitori) ha tuttavia denunciato che il giovane veniva pagato al più 20 euro per turno e che il giorno precedente all'incidente gli erano stati decurtati 3 euro per presunti ritardi nelle consegne. Una questione che aveva angosciato non poco l'aspirante pony express che aveva finalmente trovato un lavoro dopo anni difficili. Lo scooter da lui usato appartiene allo stesso locale. (Continua dopo la foto)



La tragica scomparsa del giovane ha spinto anche i sindacati ad intervenire nuovamente sul mondo dei fattorini. In questo caso Cammillini non lavorava per un grande gruppo di consegne ma per lo stesso pub, ma resta la questione di impieghi sottopagati, esposti a rischi e senza garanzie di continuità. Nell'inchiesta verranno anche esaminate le coperture assicurative del locale per questi casi e quelle dello scooter.

L’Italia si conferma maglia nera in Europa per numero di incidente nonostante nellaUe per il secondo anno consecutivo il numero delle vittime in seguito a incidenti stradali e’ diminuito del 2 % circa. E’ quanto emerge dal rapporto della Commissione europea sul 2017 . Nel 2017 hanno perso la vita sulle strade 25300 persone, 300 in meno rispetto al 2016 e 6200 in meno rispetto al 2010 (-20 %). Benche’ la tendenza sia giudicata “incoraggiante”, secondo la Commissione “sara’ comunque molto impegnativo raggiungere l’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada tra il 2010 e il 2020”.

Le stime Ue, scrive il Sole24ore in un lungo articolo, indicano che lo scorso anno altre 135 mila persone sono rimaste gravemente ferite, tra cui un ampio numero di utenti deboli: pedoni, ciclisti e motociclisti. Il costo degli incidenti mortali o con feriti gravi viene stimato nella Ue in 120 miliardi di euro all’annoCon una media di 49 vittime di incidenti stradali per milione di abitanti, le strade europee sono rimaste di gran lunga le piu’ sicure al mondo nel 2017. All’interno della Ue, la Svezia (25 decessi per milione di abitanti), il Regno Unito (27), l’Olanda (31) e la Danimarca (32) hanno registrato i migliori dati nel 2017. Rispetto al 2016, l’Estonia e la Slovenia hanno registrato il calo maggiore degli incidenti mortali, rispettivamente con il -32 % e il -20 %. In Italia si e’ registrato un aumento del 3% a quota 56 vittime per milione di abitanti (54 nel 2016, 70 nel 2010). Il divario tra gli Stati membri si e’ inoltre ridotto ulteriormente, e nel 2017 soltanto due Stati membri, Romania e Bulgaria, hanno registrato un tasso di mortalita’ superiore alle 80 vittime per milione di abitanti (Radiocor).

