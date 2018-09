Che fine ha fatto Gessica Lattuca? La giovane mamma di quattro figli è scomparsa nella giornata del 12 agosto. Sono passati ormai ben 25 giorni e di lei non c'è nessuna traccia. La donna, di Favara - comune di Agrigento -, è alta 1,62, bionda e con occhi verdi. Al momento della scomparsa era vestita con una camicetta turchese e pantacollant blu. Ma che fine ha fatto? La madre, intervenuta oggi a La vita in diretta per lanciare l'ennesimo appello affinché la figlia possa presto fare ritorno a casa, non si dà pace e spera di poterla rivedere abbracciare i suoi quattro bambini. "Non aveva nessuno, era solitaria, aveva solo la sua famiglia", dice oggi la mamma di Gessica, in lacrime. La sera della sparizione non aveva alcun appuntamento con l'ex compagno Filippo, padre di tre dei suoi bambini. La donna, quella domenica, è uscita presto di casa: doveva incontrare, nel primo pomeriggio, un uomo molto più grande di lei con cui si stava frequentando. (Continua a leggere dopo la foto)



E adesso le ipotesi che si avanzano sono 'drammatiche'. Tra gli appelli per ritrovare Gessica ce n'è uno particolare che agli inquirenti non è sfuggito: proprio quello dell'ex convivente Filippo Russotto, padre di tre dei suoi figli: "Una persona non può così scomparire da un momento all'altro. Se qualcuno sa dov'è ci contatti. Non succederà niente". L'uomo è lo zio di Gerlando Russotto, arrestato dopo le rivelazioni ai magistrati della direzione distrettuale antimafia, del pentito di Favara Mario Rizzo. Ed è per questo che si teme che la ragazza possa essere vittima di 'lupara bianca'. (Continua a leggere dopo la foto)

L'ipotesi di un allontanamento volontario, dopo 25 giorni, sembra essere sempre più improbabile. Le tracce di Gessica Lattuca sembrano perdersi proprio nel cuore del suo paesino, nella zona delle case popolari, dove la ragazza era solita andare. Come rivelano gli inquirenti, le analisi dei tabulati telefonici e delle celle radio non sembrano per il momento aver fornito elementi utili circa i posizionamenti del cellulare, ma il mistero sembra racchiuso nelle ultime telefonate effettuate e ricevute dalla donna 27enne prima della scomparsa. La madre e il sindaco di Favara sono 'infuriati', come si percepisce dalla nota diramata nei giorni scorsi. (Continua a leggere dopo la foto)





E anche i residenti si accodano: "In questa cittadina nel mese di agosto tutti stazionano seduti davanti l’uscio di casa. Se si smarrisce un cane tutti lo vanno a cercare perché sanno dove si trova. Quando si tratta di una persona – continua un abitante di Favara – per paura ed omertà nessuno parla. È impensabile credere che in una località dove ci conosciamo tutti, nessuno sappia nulla".

