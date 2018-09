“Gonfiati come prugne”. Niccolò Bettarini, brutta storia per il figlio di Simona Ventura

Un'aggressione a coltellate, poco fuori da una discoteca di Milano, che aveva fatto il giro del web visto il nome della persona coinvolta. Nei guai era finito infatti Niccolò Bettarini, 19 anni, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura finito in ospedale proprio a seguito dell'accaduto. Ora, però, a distanza di settimane da quel 1 luglio, ecco saltar fuori delle intercettazioni, riportate dalla stampa, che gettano una luce molto diversa sull'accaduto: stando a quanto si legge, il ragazzo avrebbe "ricevuto la visita dei capi della curva dell'Inter", i quali "gli hanno detto - come viene riassunto in un'informativa - che a San Vittore hanno fatto picchiare i suoi aggressori, li hanno fatti gonfiare come le 'prugne' sia dagli sbirri che da quelli dentro". L'informativa, agli atti dell'inchiesta della Squadra mobile e coordinata dal pm Elio Ramondini, riassume, infatti, un'intercettazione del 7 luglio scorso nella quale Bettarini parla al telefono con un amico raccontando questo episodio. (Continua a leggere dopo la foto)

La visita dei capi della curva interista sarebbe avvenuta mentre il ragazzo si trovava in ospedale. Nell'intercettazione, contenuta negli atti depositati per il processo ai quattro fermati, tra cui Davide Caddeo, che avrebbe materialmente sferrato le otto coltellate, Bettarini parla con un amico e, come riassumono gli investigatori, i due fanno riferimento a un ultrà dell'Inter "che vuole parlare" con il 19enne "e sapere chi è stato ad aggredirlo". (Continua a leggere dopo la foto)

Niccolò chiede all'amico "di aspettare qualche giorno poi gli farà sapere quando possono incontrarsi". Poi, parlando sempre al telefono con un altro amico, Bettarini spiega "come è nata la lite che ha portato alla sua aggressione, confermando - scrivono gli investigatori - ancora una volta quanto emerso nel corso delle indagini". Bettarini racconta all'amico che, una volta usciti dalla discoteca dopo la nottata, una sua amica lo aveva chiamato per dirgli che stavano "menando" un altro che era con loro. (Continua a leggere dopo la foto)

"Io vedo tre ragazzi che sono intorno ad Andrea - dice Bettarini - allora sai come sono fatto io". E l'amico: "Sì infatti, quello lo immaginavo". Niccolò: "Ho corso eh ... e poi boh si avvicina sto albanollo e mi dice 'tu c'hai gli orecchini come i miei' (...) mi ha dato il buffettino in faccia, io gli ho dato un cartone". L'amico: "Tu come al solito reagisci di m....". E il 19enne ancora: "E poi boh, me ne sono trovati quindici addosso". Nei prossimi giorni sarà fissato il processo con rito abbreviato.

