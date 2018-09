Meteo pazzo, Italia spezzata in due e le sorprese non sono finite. Cosa ci aspetta

Italia nella morsa del maltempo. L'arrivo dell'ennesimo vortice atlantico influenzerà le nostre regioni, facendo affluire correnti umide che favoriranno lo sviluppo di temporali non solo al Nord ma anche al Centro, fino a Roma, e al Sud, soprattutto in Puglia. Qualche rovescio interesserà anche la Sardegna, come la provincia di Olbia-Tempio, e la Sicilia, in provincia di Palermo e Trapani. Nel corso della notte e delle ultime ore a seguito del calo di pressione, aria più fresca e instabile si è infiltrata sul Centro-Nord Italia, causando un peggioramento del tempo. Forti temporali, a carattere di nubifragio hanno interessato l'alto Lazio, con cumulata fino a 60 mm a Tarquinia. L'ammasso temporalesco si è poi propagato verso Sud, coinvolgendo anche il litorale romano e la Capitale diretto verso la Campania. Piogge hanno interessato la Lombardia, in estensione in queste ultime ore al Veneto, dove si sono intensificate. (Continua dopo la foto)



Nuovi temporali all'alba si sono originati sul Mar Ligure con interessamento della Versilia e del Levante ligure.Nuovi disagi nel trevigiano, dove la situazione si mantiene critica a causa della fragilità degli argini rotti dalla piena di sabato e all'elevato livello delle falde. Nuovi allagamenti hanno interessato i paesi di Arbizzano, Santa Maria di Negrar e Poiano. A seguito del forte temporale allagato il lungomare di Torvaianica , il livello dell'acqua è salito fino a 80cm intorno alle 7 del mattino e ha causato 4 km di coda.

Molteplici le chiamate dei vigili del fuoco ad aiutare gli automobilisti in panne. Nel corso del weekend invece, fanno sapere gli esperti de 'iLMeteo.it', la pressione tornerà ad aumentare lentamente; se in queste ore i temporali saranno residui al Nordest, continuando a colpire le regioni adriatiche centro-meridionali, domenica sole su tutte le Regioni: è infatti in arrivo una nuova ondata di caldo africano che riporterà l'estate per gran parte della prossima settimana.

Si tratterà, tuttavia, di un passaggio instabile abbastanza veloce, con il tempo che già da Sabato 8 andrà via via migliorando, poi ci attende una nuova e sorprendente rimonta dell'alta pressione, proprio quando l'estate sembrava stesse andando incontro al suo inesorabile declino. Ma vediamo nel dettaglio la situazione per la prossima settimana.Come detto, con Domenica 9 si aprirà una fase all'insegna della stabilità e del sole prevalente, un po' a sorpresa l'anticiclone prenderà nuovamente possesso dell'Italia. Sarà un promontorio di alta pressione alquanto robusto, che dall'Europa Occidentale si porterà sul bacino del Mediterraneo, con contributi africani, influenzando dunque anche il nostro Paese, ed ecco dunque che avremo splendide giornate di sole, ma soprattutto un clima caldo. Questa ondata di calore, che giunge a stagione ormai terminata (quanto meno quella meteorologica), ci farà assaporare uno scampolo di vera estate, con temperature in generale aumento, sopra le medie stagionali: i valori massimi potranno anche raggiungere i 33/34°C, soprattutto sulle regioni settentrionali, dove il clima potrebbe tornare a tratti un po' afoso, sia pure senza gli estremi vissuti nello scorso agosto. Il rialzo sarà un po' più contenuto al Centro-Sud dove la colonnina di mercurio non andrà oltre i 30/31°C.

Ti potrebbe interessare: Ilva, la base 5 stelle non ci sta. Contestazioni durissime a Taranto