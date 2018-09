“Oddio no!”. Entra in casa e trova i genitori morti. E il sospetto è davvero terribile

Non avevano dato avvisaglie. La loro vita scorreva normale con gli inciampi tipici di ogni famiglia italiana. Invece dietro quella calma apparente si nascondeva un fuoco che bruciava. Così hanno deciso di farla finita, insieme, nella loro casa di Pianezze nel vicentino. Protagonisti della macabra storia un uomo di 58 anni avrebbe ucciso la moglie di 56, per poi togliersi la vita: entrambi sono stati trovati impiccati. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia, che tornando a casa nella villetta in via Moscardina ha rinvenuto i cadaveri dei genitori. Alla base del terribile gesto, secondo le prime ipotesi, ci sarebbe un accordo, un tragico patto suicida: i carabinieri di Bassano del Grappa stanno indagando per ricostruire la vicenda e i motivi che hanno portato alla morte della coppia. Il pm di turno, nelle prossime ore, richiederà probabilmente l’autopsia sui corpi per saperne di più sulle cause della morte e aiutare le forze dell’ordine a verificarne la dinamica. (Continua dopo la foto)



Un dramma, quello del suicidio, sempre attuale. L’Organizzazione mondiale della sanità calcola che ogni anno nel mondo le persone che si tolgono la vita sono circa 800.000, cioè si uccide una persona ogni 40 secondi circa. Per ogni tentativo riuscito ce ne sono poi oltre 20 che falliscono. L’Oms segnala come il suicidio riguardi tutto il mondo e tutte le età e però rappresenta la seconda causa di morte per i ragazzi tra i 15 e i 29 anni e il 78% dei casi si verifica nei Paesi a medio e basso reddito.

In generale, il suicidio è la diciassettesima causa di morte e rappresenta l’1,4% del totale dei decessi. È un problema che riguarda più gli uomini delle donne: la frequenza dei suicidi tra i maschi è quasi il doppio che tra le femmine (13,5 ogni 100.000 persone contro 7,7). Le statistiche ,mostrano situazioni molto differenti tra i diversi Paesi e anche all’interno di ogni continente e di ogni area geografica. La percentuale dei suicidi non sembra facilmente collegabile a singoli indicatori, come il livello di reddito o la povertà.

Le analisi concordano che per tentare di capire la frequenza di questo fenomeno sia necessario esaminare ogni realtà in modo approfondito e specifico. Il numero persone che decidono di togliersi la vita sta però diminuendo quasi ovunque e certamente a livello globale. Nel mondo si è passati da poco meno di 13 casi ogni 100.000 abitanti nel 2000 a 10,6 nel 2016: un calo di quasi il 20 per cento in sedici anni. In Europa la discesa è stata da 21,8 a 15,4 con una riduzione di oltre un quarto. Anche se l’Europa resta l’area geografica con la media più alta, ci sono nazioni in cui molte più persone si tolgono la vita. Pochi anni fa gli Stati con il più elevato tasso al mondo di suicidi risultavano lo Sri Lanka e la Guyana, con oltre 30 casi ogni 100.000 abitanti, più di 3 persone che si toglievano la vita ogni milione. Nell’isola dell’Oceano indiano il tasso si è dimezzato in pochi anni, secondo i dati dell’Oms (altre statistiche indicano ancora oggi cifre più alte) e per il 2016 la stima è che si sia ridotto a meno di 15 casi su 100.000.

