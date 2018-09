“Una nuova vita”. Omicidio Loris Stival: per Veronica Panarello arriva la svolta

Sarebbe stata Veronica Panarello, già prima di essere condannata anche in Appello a 30 anni di reclusione per l’omicidio del figlio, Loris Stival, a chiedere di essere trasferita dal carcere di Piazza Lanza a Catania al penitenziario Le Vallette di Torino. A riportare l’indiscrezione è il settimanale ''Giallo'', secondo cui la Panarello sarebbe ora proiettata sul suo futuro. La donna vuole ripartire da zero e nel carcere di Torino, dove adesso si trova, avrà la possibilità di studiare e lavorare, in virtù di un programma rieducativo che invece a Catania non sarebbe stato possibile seguire. La richiesta del trasferimento, come riporta il settimanale diretto da Andrea Biavardi, è antecedente alla sentenza d’Appello, emessa il 5 luglio scorso.

La richiesta avanzata da Veronica Panarello è stata ovviamente vagliata dalle autorità. Il periodo di detenzione nel carcere di Torino è però limitato: circa 3 mesi. In questo lasso di tempo verrà valutato il comportamento della donna e, allo scadere del termine di “prova”, le autorità competenti valuteranno se far continuare la detenzione alla mamma del piccolo Lorys all’interno del carcere Le Vallette o se trasferirla nuovamente in Sicilia. (Continua a leggere dopo la foto)



La criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone è tornata sul caso nella sua rubrica presente sul settimanale Giallo. Proprio su questo provvedimento è intervenuta l’esperta che scrive: “Ritengo che Veronica abbia compreso che il suo destino giudiziario è segnato e si stia preparando ad una lunga detenzione“. Roberta Bruzzone nelle settimane scorse, sempre sul settimanale Giallo, aveva affermato che l’esito del processo era ampiamente prevedibile, dal momento che l’impianto accusatorio nei confronti di Veronica Panarello, secondo l’esperta, era schiacciante.

Per l’esperta non vi sono dubbi che ad uccidere il piccolo Loris Stival sia stata proprio la madre. La Bruzzone aveva poi così concluso in un precedente numero del settimanale: “Veronica continua a mentire pervicacemente, ecco perché, a mio parere, non possono essere riconosciute le attenuanti generiche. Da qui la conferma della sentenza di primo grado nella sua interezza. A mio avviso la condanna verrà confermata anche in Cassazione“.

Nel dicembre 2014 Veronica Panarello era stata rinchiusa nel carcere di Agrigento e poi, sul finire del 2015, era stata trasferita all’istituto di Barcellona Pozzo di Gotto (in provincia di Messina), dove fu sottoposta a osservazione psichiatrica. A inizio anno del 2016, la mamma di Loris Stival è stata trasferita nel penitenziario di Catania. Destinazione finale, il carcere Lorusso e Cutugno.

Omicidio Loris Stival, ecco che sta succedendo a Veronica Panarello. È stato il suo avvocato ad annunciarlo