Italia, carambola pazzesca: prende un passeggino in pieno, esce di strada e finisce ‘lì’

Spettacolare e pericolosissimo incidente questa mattina (giovedì 6 settembre 2018) a Sarentino, comune italiano di poco più settemila abitanti della provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige. Protagonista della vicenda un novantenne alla guida del suo suv. L'uomo, in possesso di regolare patente, stava transitando in una via che costeggia il paese quando è uscito fuori strada. In quel momento una ragazza si trovava a passeggio insieme al suo bambino e l'uomo, dopo aver perso il controllo dell'automobile, è finito contro il passeggino sbalzando il piccolo sull'asfalto. La corsa senza controllo del suv è proseguita per qualche metro, poi il veicolo si è capovolto, ha rotto un muretto di recinzione ed è andato a finire nel cimitero sottostante, finendo tra le tombe con la ruote all'aria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso, la croce bianca, i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare non poco per estrarre l'uomo dalla macchina. L'episodio solo per puro caso non si è trasformato in tragedia. (Continua a leggere dopo la foto)



Il bambino che si trovava nel passeggino, una volta sbalzato in aria e finito sull'asfalto tra le grida della mamma e dei presenti, ne è uscito praticamente illeso. Ferito, invece, l'anziano automobilista che ha riportato lesioni serie. Data anche l'età avanzata, l'uomo è stato trasportato d'urgenza nel vicino ospedale di Bolzano: ha riportato diversi traumi e fratture. I cittadini e le persone che transitavano sul posto si sono fermate per capire cosa stesse accadendo. La scena che si sono trovati di fronte è stata davvero incredibile.

Il suv guidato dall'anziano si trovava in mezzo alle tombe del cimitero comunale. Nella mattinata di mercoledì 5 agosto, in Valderice, si è verificato un altro spettacolare incidente. Il botto è stato così forte che in tanti sono scesi in strada convinti che stesse crollando il palazzo comunale. E invece hanno trovato un'auto che penzolava, con le ruote posteriori sul marciapiede, e il davanti sopra altre due auto. A bordo dell'auto una signora, 50 anni, e la figlia 16 anni.

Non si sono fatte male. La donna è stata soccorsa perché in stato confusionale. Sono dovuti intervenire, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco. La ragazza aveva una piccola ferita sulla fronte, mentre un passante è rimasto ferito a un alluce. Nell'incidente, infatti, l'auto è passata sul piede dell'uomo andando poi a finire sotto il piccolo terrapieno.

