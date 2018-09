“Assurdo”. È successo proprio lì, sulla spiaggia del commissario Montalbano

Hanno scelto il luogo meno adatto e più caro a milioni di telespettatori per portare avanti le loro attività criminose. Hanno scelto la spiaggia resa celebre dal commissario Montalbano per i loro traffici. Da tempo infatti avevano trasformato quell’angolo di paradiso in una piazza di spaccio ma adesso per loro sono scattate le manette ai polsi. Sono cinque gli spacciatori, quattro uomini e una donna, tutti stranieri - di nazionalità diverse - che sono stati arrestati dalla polizia di Ragusa: le indagini da parte della squadra mobile della polizia erano state avviate oltre un anno fa, agosto 2017, dopo l'arresto di un pusher da parte di agenti presenti in spiaggia in costume da bagno e con le moto d'acqua della polizia in mare.I destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare del Gip, emessa su richiesta del Pm Santo Fornasier, sono tutti recidivi. Sono 2 tunisini, Hamda Grami, 27 anni, e Fathi Jaouadi, 41; un algerino, Firas Messaoudi, di 32; un albanese, Sajmir Rapo, di 32; e una romena, Alina Giorgiana Pisica, di 24. (Continua dopo la foto)



La donna è stata posta agli arresti domiciliari. Alcuni degli indagati avrebbero spostato l'azione di spaccio nelle campagne e nelle zone abitate di Santa Croce Camerina e Scoglitti, vendendo anche cocaina. Tra i loro 'clienti' anche turisti. Tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, la fiction racconta le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia nell'immaginaria cittadina siciliana di Vigata, in ogni episodio alle prese con crimini di mafia, omicidi e rapimenti, e i più svariati casi di malaffare della località siciliana.

Grazie in particolare al suo profondo intuito e allo spiccato acume investigativo, l'antieroe Montalbano riesce sempre a fiutare la pista giusta.Il Commissario Montalbano è stato acclamato dalla critica televisiva: personalità come Aldo Grassooltre a quotidiani di rilevanza nazionale come il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano, hanno elogiato a più riprese la serie, lodandone in particolare le ambientazioni, le storie raccontate e il carisma dei personaggi principali e non.

A livello di audience la serie ha ottenuto risultati eccellenti, ottenendo sempre la vittoria in prima serata sin dalla sua prima trasmissione.Trasmesso in più di 20 paesi al mondo, nel 2016 è risultato tra i dieci programmi più visti nel Regno Unito.Attualmente Il commissario Montalbano è la serie più seguita del panorama televisivo italiano.Benché si tratti di una serie televisiva, ogni episodio è girato come un film TV a sé stante legato agli altri da una labile trama orizzontale. Ad oggi sono stati girati 32 episodi suddivisi su 12 stagioni.

