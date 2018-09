“È crollato tutto”. Italia, esplosione nella nota località di mare: c’è un morto

Un'esplosione è avvenuta nella notte in una villetta a schiera di due piani in via dei Gladioli a Santa Marinella, in provincia di Roma. Il corpo carbonizzato di una persona, un uomo non ancora identificato, è stato estratto dalle macerie. In base alle testimonianze potrebbe trattarsi di uno dei due fratelli proprietari dell'appartamento al primo piano, due uomini di circa 50 anni. La deflagrazione, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, ha provocato il crollo dell'intera abitazione e di parti di quelle adiacenti. Il corpo carbonizzato di una persona è già stato estratto dalle macerie, ma si teme che sotto possano esserci altre persone. L'esplosione, secondo quanto accertato dai pompieri, è avvenuta al primo piano della villetta, dove è stato recuperato un corpo carbonizzato, che secondo quanto riferito da alcuni testimoni sarebbe un italiano cinquantenne. (Continua a leggere dopo la foto)



La deflagrazione ha provocato ingenti danni anche al piano terra, dove però dopo le prime verifiche sembrerebbe non esserci nessuno. Anche una delle abitazioni accanto ha subito danni ma chi era all'interno è riuscito a mettersi in salvo. I vigili del fuoco hanno al momento spento l'incendio e stanno verificando se vi siamo altre persone coinvolte, anche se le successive verifiche effettuate lo escluderebbero. Secondo le prime informazioni il corpo carbonizzato ritrovato dai soccorritori potrebbe essere quello di un 63enne che viveva nella villetta insieme al fratello, ieri notte fortunatamente fuori casa.

Non ci sarebbero altre persone sotto le macerie. Almeno cinque gli altri appartamenti coinvolti e dichiarati inagibili dai vigili del fuoco. Pare che all'origine della tragedia ci sia lo scoppio di una bombola di gas. Solo 24 ore prima l'incidente di Santa Marinella, un’esplosione si è verificata pochi minuti dopo le 7 di mercoledì 5 settembre nel residence Riva Marina 2, a Carovigno in provincia di Brindisi, un uomo barese di 85 anni è rimasto ustionato alle gambe e alle braccia, illesa fortunatamente la moglie. (Continua a leggere dopo la foto)

Sul posto sono giunti i vigili del Fuoco e sanitari del 118, che hanno trasportato i due coniugi all’ospedale Perrino di Brindisi. Secondo una prima ricostruzione, a causare la deflagrazione sarebbe stato l’ambiente saturo di gas fuoriuscito da una bombola per cause in via di accertamento. L’85enne non si sarebbe reso conto della perdita e avrebbe accesso un fornelletto per preparare il caffè. Lo scoppio ha divelto le porte e danneggiato l’ingresso della villetta.

