Anche il mese di settembre porta con sé, purtroppo, dolore e lutti dovuti a tragici incidenti stradali. Le carreggiate italiane sono protagoniste, in questo 2018, di drammatiche notizie. Ed è un susseguirsi di giovani vite spezzate. Come quella di Marco Galasso, 18 anni, morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte alle 3.30 in corso Inglesi a Sanremo. Dai rilievi sembra che il giovane abbia perso il controllo dello scooter andando a sbattere contro alcuni paletti in ferro che delimitano il marciapiede. Sul posto è intervenuto il 118 ma Il ragazzo è morto nonostante il tentativo di rianimazione. Il ragazzo, che aveva frequentato l'istituto alberghiero Ruffini, lavorava in un bar del centro della città dei Fiori a pochi passi dal teatro Ariston. Ma non è l'unico incidente mortale che coinvolge giovanissime vite.



Un'altra giovane vita spezzata dalle strade della provincia pontina quella di Gianluca Iaboni, il 21enne che nella notte è morto in un incidente stradale a Monte San Biagio. Mentre percorreva l'Appia, nei pressi del chilometro 115 è uscito fuori strada con la sua auto, una Fiat Panda. Auto che è poi finita contro un albero che costeggia la carreggiata. Uno schianto che non ha lasciato scampo al giovane, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai carabinieri, ad estrarre il corpo del 21enne dalla vettura ridotta ormai ad un ammasso di lamiere. "Amo la cucina, la musica e la lettura. Lavoro come cuoco -Solo amore se amore sai dare", scriveva sui social il giovanissimo Gianluca.



E ancora, sempre nel Lazio, la comunità di Aprilia è scossa per la dipartita di Michele Fiero. 43 anni, lo scorso 1 settembre ha perso la vita in un drammatico impatto mortale. Nel violento impatto la Smart è carambolata sulla strada colpendo altre due auto, una Fiat Punto e una Jeep a bordo della quale viaggiava una famiglia, con una donna incinta e un bambino piccolo. L'uomo, che lascia due figlie e una compagna, quella sera era alla guida della sua Smart quando si è scontrato frontalmente con un'altra vettura, una Polo condotta da un uomo che è poi rimasto gravemente ferito...





In gravi condizioni l'uomo che era alla guida della Polo, soccorso e ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Soccorsi anche la madre e il bambino le cui condizioni non sono gravi. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia, che stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.

