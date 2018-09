“Aiuto, mi hanno colpito”. Spari e terrore in strada a Bari, davanti a tutti

Un colpo improvviso esploso in mezzo alla strada, che ha centrato un uomo proprio sulle natiche. E una storia che continua a dividere i lettori nonostante il gesto esasperato di chi quel grilletto lo ha premuto, stanco di subire in silenzio le violenze e le minacce dell'altro. Una vicenda che sta facendo il giro dei social in queste ore quella andata in scena a Bari, per la precisione nel quartiere Libertà: protagonista una donna di trentun anni di nome Concetta Mininni che, intorn alle 19.40, ha estratto una pistola e sparato all'ex compagno Leonardo Murgolo, 35enne, colpendolo al sedere. Cinque in totale le pallottole partire dall'arma, come accertato successivamente dai carabinieri del reparto Investigazioni Scientifiche. A dare l'allarme è stato proprio l'uomo ferito che, in lacrime, ha telefonato al 112 per raccontare quanto accaduto. Dietro quel gesto, però, la storia di una lunga persecuzione. (Continua a leggere dopo la foto)

Come emerso successivamente dalle indagini, infatti, Murgolo era stato denunciato per stalking e atti persecutori dalla stessa Concetta: contro di lui era stato emesso anche il divieto di avvicinamento alla giovane. Interdizione che, tuttavia, non ha scoraggiato il trentacinquenne dal recarsi nei pressi dell'abitazione di Mininni, la quale, in preda ai sentimenti di angoscia e di terrore e temendo che l'altro potesse fare qualcosa di orribile, ha deciso di reagire. (Continua a leggere dopo la foto)

Temendo per la propria incolumità la ragazza, che era in possesso di un'arma, ha infatti deciso di aprire il fuoco contro l'ex. Murgolo, trasportato subito al pronto soccorso del Policlinico di Bari, se la caverà con qualche punto sul sedere e un cerotto. Concetta, che si è costituita nella notte tra lunedì e martedì ed è stata condotta presso il carcere di Trani, dovrà rispondere alle accuse di lesioni personali aggravate e detenzione illegale di munizioni ed armi, dato che la pistola calibro 9 dalla quale sono partiti i proiettili diretti contro Murgolo era detenuta abusivamente. (Continua a leggere dopo la foto)

Tanti gli utenti che, pur riconoscendo le colpe della donna, chiedono una condanna ragionevole e invocano leggi molto più severe a tutela delle tante ragazze che, ogni giorno, si trovano costrette a fare i conti con ex fidanzati gelosi e possessivi che continuano a intromettersi nella loro vita, spesso purtroppo anche con minacce e violenze. Un caso che si sta trasformando nel simbolo di un'emergenza.

