“Aiutateci vi prego!”. Scomparso nel nulla. La paura cresce di ora in ora

Da più di 24 ore di lui non si hanno notizie. L’ultima volta è stato visto poco dopo le 17 di lunedì quando si è allontanato dall'albergo Vincenzella di Caramanico (Pescara) per fare una passeggiata fra i boschi e quindi provare i suoi bastoni da trekking nuovi di zecca, ma d'allora di lui si sono perse completamente le tracce. Dopo poche ore, non vedendolo tornare, sono partite immediatamente le ricerche con i i vigili del fuoco del comando provinciale, carabinieri, carabinieri forestali, Soccorso alpino speleologico, sotto il coordinamento della Prefettura impegnate a battere tutto il territorio di Caramanico e anche oltre Carlo Rodrigo Fattibene, un turista 77enne residente a Brugherio, in provincia di Monza. Gli ultimi ad averlo visto sono stati la moglie, a cui ha detto che sarebbe andato a camminare per un paio d'ore, e un benzinaio. Poi più nulla. Ad allertare i soccorsi, è stata proprio la moglie, con cui stava trascorrendo le vacanze a Caramanico, luogo che amava e in cui tornava spesso per immergersi nella sua natura. (Continua dopo la foto)



Attorno alle 22 di lunedì, preoccupata perchè non era rientrato per la cena e comunque non dava di sé più alcuna notizia, ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine, che hanno immediatamente attivato la macchina dei soccorsi. Fra i primi a giungere sul posto sono stati i vigili del fuoco di Pescara e Alanno, i quali hanno iniziato subito a scandagliare la zona. Ricerche accurate, sia a terra che lungo i corsi d'acqua, sono andate avanti senza sosta per l'intera giornata di ieri e anche nella nottata.

Insieme agli uomini del soccorso alpino e ai forestali, riporta Il Messaggero in un lungo articolo, sono stati battuti tutti i sentieri, dai più conosciuti ai meno noti. E proprio durante una delle tante perlustrazioni, nel pomeriggio di ieri, nella frazione di Decontra è stato ritrovato un telefonino, che ha fatto sperare in un ritrovamento imminente del 77enne. In realtà, poi si è scoperto, mostrandolo alla moglie, che non apparteneva a lui.

Considerando la presenza sul territorio interessato di una fitta vegetazione, alle ricerche ha partecipato anche un elicottero dei vigili del fuoco. Sempre disponibili, inoltre, un'ambulanza del 118. La paura cresce di ora in ora. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

