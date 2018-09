“C’è un uomo lì sotto!”. Milano, choc e urla. Succede sotto gli occhi di tutti

Un uomo ha perso la vita finendo sotto un tram, questa mattina poco dopo le cinque, in piazza Giovanni Battista Grassi, a Milano. L'incidente è avvenuto di fronte all'ingresso dell'ospedale Sacco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. L'uomo era privo di documenti, non si esclude possa trattarsi di un clochard.Sul posto anche i vigili del fuoco, intervenuti con quattro automezzi, e gli agenti della polizia locale, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Dai primi rilievi sembra che l'uomo sia stato sorpreso dal tram mentre era steso sui binari, ma non è ancora chiaro se sia finito a terra per via di un malore o stesse dormendo, ubriaco. Il conducente del tram non ha fatto in tempo a frenare e lo ha travolto. Sul fronte della viabilità le due linee che avevano subito alterazioni, la '1' e la '12' hanno ripreso la normale circolazione poco dopo le 9. (Continua dopo la foto)



Un momento no per i tram milanesi. Lo scorso mese di luglio due tram della linea 1 si erano scontrati nella centralissima piazza Cordusio a Milano. Intorno alle 17.30 due mezzi che procedevano in senso inverso nell'incrocio tra via Tommaso Grossi e piazza Cordusio erano finiti incastrati uno con l'altro. Uno dei due per l'urto aveva deragliato ed era andato a incagliarsi sul marciapiede.Nel sinistro alcuni passeggeri erano rimasti feriti e avevano ricevuto le cure dai sanitari del 118, intervenuti con quattro ambulanze e un'automedica.

Secondo le ricostruzioni la vettura proveniente da via Tommaso Grossi, "per un errore umano (il conducente non si è accertato della posizione dello scambio), aveve urtato la vettura della stessa linea che arrivava da via Broletto", rende noto l'Atm. Entrambi i mezzi "procedevano a un'andatura molto ridotta", aggiungeva l'azienda di trasporti milanese. Il 118 era intervenuto soccorrendo "sei contusi lievi". Sul posto era intervenuta la polizia locale.

Nelle prossime ore tutto dovrebbe essere più chiaro. La speranza è di riuscire a risalire quanto prima all'identità dell'uomo, il corpo del quale al momento è a disposizione dell'autorità giudiziaria che, con ogni probabilità, deciderà di procedere con l'esame autoptico per comprendere la ragione della tragedia.