“Aiutateci, vi prego”. Valerio, 13 anni, scomparso nel nulla con la sua bici

Era uscito per andare a fare un giro con la bici ma di lui si sono perse improvvisamente le tracce. Ore e ore di attesa fin a quando la famiglia non ha deciso di denunciare la scomparsa, dando il là alle ricerche serrate da parte delle forze dell'ordine. Un appello che sta facendo il giro dei social italiani quello che riguarda Valerio Bertoldi, ragazzo originario di Lavarne, in provincia di Trento, del quale si sono perse le tracce nel pomeriggio del 4 settembre. Ad attivarsi subito sono stati in particolare i vigili del fuoco della zona e il soccorso alpino, che stanno facendo il possibile per cercare di capire cosa sia successo al giovane. Valerio, alto circa 1.50m, era stato avvistato per l'ultima volta durante la mattina mentre era in sella a una mountain bike di colore bianca e secondo le prime informazioni dovrebbe indossare i pantaloni o la maglia di colore rosso. (Continua a leggere dopo la foto)

A contribuire a far circolare appelli alla ricerca di preziose informazioni che potrebbero consentire di rintracciare il ragazzo è stato il comune di Lavarone, che ha diffuso una fotografia del ragazzo in rete accompagnata da un messaggio che fornisce dettagli su quanto accaduto: "Stiamo cercando Valerio Bertoldi - si legge nel post - visto questa mattina in bicicletta con una mountain bike bianca e rossa". (Continua a leggere dopo al foto)

"Zainetto arancione - scrive ancora il comune, cercando di ottenere la massima collaborazione dai cittadini - Dovrebbe indossare o i pantaloni o la maglia di colore rosso. Se qualcuno lo avvista è pregato di avvisare il 112, il numero unico emergenze. Massima condivisione per favore". All'interno del post si fanno poi supposizioni su quella che potrebbe essere stata la destinazione del ragazzo, che non ha lasciato messaggi prima di partire. (Continua a leggere dopo la foto)

"Essendo partito questa mattina in bici può aver percorso anche parecchi chilometri – si legge nella parte finale del messaggio – zona di partenza da Lavarone. Altezza 1 metro e 50, tredici anni". Le ricerche sono state avviate immediatamente in tutta la zona e hanno coinvolto un elicottero e le unità cinofile che sono entrate in azione per fiutare il percorso che potrebbe aver preso il 13enne.

