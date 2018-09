“La lotta di Stefania”. L’orrore in casa: sette coltellate e un lago di sangue

Sette fendenti, uno dietro l’altro, scagliati contro la fidanzata 27enne nel corso di un litigio scoppiato per motivi di gelosia. Stefania De Marco, studentessa di Morciano di Leuca, in provincia di Lecce, è stata aggredita la scorsa notte dal fidanzato, Giorgio Vitali, agricoltore di 30 anni. La ragazza è attualmente ricoverata nel reparto rianimazione dell'ospedale Panico di Tricase, la prognosi è riservata. Stefania si trovava a casa di suo nonno, quando una lite di gelosia con il suo fidanzato è sfociata in questa terribile aggressione. Dopo averla ferita con un coltello da cucina alla schiena, il 30enne ha chiamato un’amica della fidanzata fingendo che quest'ultima si fosse ferita cadendo, poi ha dato l’allarme al 118. De Marco è stato portato in caserma dai carabinieri. All’inizio ha negato ogni responsabilità, raccontando di averla trovata a terra in una pozza di sangue. Poi, all’alba, è crollato e ha confessato. ''Sono stato io'', ha ammesso davanti ai militari della stazione di Salve e della compagnia di Tricase, che lo hanno ascoltato per tutta la notte alla presenza del suo legale, l’avvocato Paolo Pepe. (Continua a leggere dopo la foto)



Una ragazza di buona famiglia: papà Giuseppe fa il commerciante di scarpe, sempre in giro per i mercati. Mamma Francesca fa la sarta. Entrambi grandi lavoratori, persone conosciute e stimate a Tricase. La notizia dell'aggressione ha fatto subito il giro del paese lasciando tanto sgomento e preoccupazione per la salute della ragazza e per tutta la famiglia. ''Non abbiamo parole, abbiamo tanta preoccupazione e speriamo che tutto vada bene'', ha commenta lo zio di Stefania, che vive a Tricase proprio di fianco a casa della sfortunata ragazza.

''Non ci saremmo mai aspettato un fatto così grave: Stefania era fidanzata da circa un paio d'anni e mai avevamo avuto modo di dubitare del ragazzo. Anche l'altra sera, come accadeva spesso, erano a casa del nonno. Non si poteva immaginare quello che poi è accaduto'', ha concluso la parente della giovane studentessa, che sogna di lavorare in ospedale come operatore socio-sanitario. Durante l'aggressione, il nonno della giovane si trovava in casa, dormiva in un'altra stanza, e non avrebbe sentito la discussione tra i due.

Stefania De Marco non è ancora stata dichiarata fuori pericolo: è in prognosi riservata nel terzo piano del reparto di Rianimazione dell'ospedale Panico di Tricase. Ma i medici sono fiduciosi: ce la può fare. Per questione di millimetri, la coltellata che le ha compromesso un polmone non l'ha uccisa. Ma Stefania vuole lottare e con l'affetto della famiglia - che per tutta la giornata di ieri si è dato il cambio in ospedale - ce la farà.

