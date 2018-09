Mensa a scuola, scatta la novità: la decisione che farà felici le mamme 

Tra i banchi di scuola torna il pranzo preparato a casa da mamma. È la rivincita del panino. O meglio, del vecchio pasto fai-da-te con cui la scuola dovrà fare i conti. Clemente Mastella perde la guerra del ‘panino libero’ a scuola: dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato infatti ha dato ragione ai genitori che avevano fatto ricorso contro il regolamento con cui il Comune di Benevento, guidato da Mastella, imponeva vietava il consumo a scuola di cibi portati da casa e imponeva la mensa pubblica nelle scuole della città. È la prima volta che i supremi giudici amministrativi si esprimono sulla libertà di portare il pasto da casa nelle scuole pubbliche. La sentenza del Consiglio di Stato riguarda il ricorso in appello proposto dal Comune di Benevento, in seguito alla sentenza del Tar della Campania che il 13 marzo scorso aveva annullato il regolamento voluto dalla giunta comunale. “Nel merito l’appello è infondato”, si legge nella sentenza pubblicata oggi 3 settembre dal Consiglio di Stato, dopo l’udienza del 5 luglio scorso. (Continua a leggere dopo la foto)



“Il regolamento impugnato – proseguono i giudici – presenta plurimi profili di illegittimità, già evidenziati dalla sentenza appellata, che merita di essere confermata”. Infatti per supremi giudici “vi è, anzitutto, un’incompetenza assoluta del Comune, che con il regolamento impugnato impone prescrizioni ai dirigenti scolastici, limitando la loro autonomia”. Inoltre, in questo contesto, “la scelta restrittiva radicale del Comune limita una naturale facoltà dell’individuo – afferente alla sua libertà personale – e, se minore, della famiglia mediante i genitori, vale a dire la scelta alimentare, che è per sua natura e in principio libera, e si esplica vuoi all’interno delle mura domestiche vuoi al loro esterno”.

''Il Consiglio di Stato - ha commentato l'avvocato Giorgio Vecchione, legale dei circa 50 genitori che hanno presentato ricorso - ha messo il suo sigillo sul diritto al pasto da casa in alternativa al servizio di refezione scolastica comunale, bocciando definitivamente il regolamento del Comune di Benevento''. In più per i giudici amministrativi il regolamento “interferisce con la circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (Miur) 348 del 3 marzo 2017, rivolta ai direttori degli Uffici scolastici regionali”, che “nelle more, confermato la possibilità di consumare cibi portati da casa, dettando alcune regole igieniche ed invitando i dirigenti scolastici ad adottare una serie di conseguenziali cautele e precauzioni”.

La sentenza ha valenza nazionale, quindi potrà essere rivendicata e chiamata in causa in tutti i comuni dove le famiglie vanno in contrasto con le mense che operano nelle scuole comunali, perché non piace il servizio o perché non possono permetterselo. In base all'ultimo rapporto di Save the Children (Non) Tutti a Mensa 2017 le tariffe delle mense vanno da quella massima, stabilita in base all'Isee, di 7,28 euro al giorno a Ferrara a quella minima di Palermo, pari a 0,30 euro.

