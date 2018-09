Negli ultimi mesi c'è una tendenza che inizia a esser più di un semplice campanello d'allarme: sono diverse, infatti, le aggressioni razziste che coinvolgono il Bel Paese. Solo nel mese di luglio, infatti, si ricordano i fatti di Pistoia o dell'atleta azzurra di atletica colpita da uova a Torino. Ma è la Sicilia, e in particolare la zona del palermitano, a rendersi protagonista in negativo: negli ultimi mesi sono state ben quattro le aggressioni a sfondo razzista. L'ultima, in ordine cronologico, ha colpito Fredrick Omonzakgia: giovanissimo ragazzo di colore, stava per gustare un gelato nel cuore di Bagheria quando è stato coinvolto da un'aggressione immotivata. L'aggressore, un ragazzo della zona di 25 anni, ha colpito con un cric la vittima per futili motivi. "Calmati fratello", avrebbe detto Federico. I poliziotti del commissariato di Bagheria sono intervenuti, ascoltando diversi testimoni e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. La vittima è stata medicata in ospedale e ha una prognosi di 10 giorni. (Continua a leggere dopo la foto)



A dare per primo la notizia sui social è stato lo psicoterapeuta Leonardo Fricano che era presente sul luogo dell'aggressione. Ha visto confusione davanti la gelateria, si è informato e poi su Facebook ha scritto: "Si è consumata una violenta aggressione ad un mio amico e ragazzo di colore. L'aggressione è stata voluta da parte di un gruppo di persone che si sono scaraventate su Federico colpendolo in testa con un cric. La persona ferita è un ragazzo che conosco bene ed è una gran brava persona che lavora, educata e che non farebbe mai male a nessuno". Per Fricano "il giovane era stato seguito dalla comunità di Sant'Antonio a Bagheria che lo ha sostenuto fin da quando è arrivato trovandogli anche un lavoro. Fa dispiacere come la cattiveria spinga come bestie un gruppo di persone ad accanirsi contro un solo ragazzo. Queste persone si devono vergognare per la loro viltà, non si fa così contro una persona inerme". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma Bagheria, piccolo comune del palermitano, non ha intenzione di passare agli onori delle cronache per atti di razzismo. E così, nella giornata di ieri, il paesino siculo è stato luogo di manifestazioni anti-razziste. Come riporta La Repubblica, infatti, ci sono state la scuse a Federico - come lo chiamano tutti in paese - da parte di padre Tindaro, il parroco francescano della chiesa di Sant'Antonino; come riferisce chi era presente, si è rivolto da "uomo bianco" al ragazzo picchiato seduto nel banco di prima fila e ha poi avvertito tutti i fedeli che negherà l'eucarestia a chi parlerà di neri, omosessuali e zingari come persone inferiori. Nel pomeriggio, invece, circa duecento persone si sono ritrovate nel parco urbano di via Serradifalco per discutere sull'emergenza razzista scattata dopo l'aggressione a Federico. Porte aperte a tutti all'iniziativa lanciata dall'associazione Bocs, ma con un'unica regola: la partecipazione equivaleva a una tacita accettazione che di razzismo si è trattato e non di una goliardata. (Continua a leggere dopo la foto)



Presenti alla manifestazione anche Legambiente, gli scout, e Omar, altro ragazzo africano che ha portato la sua testimonianza di immigrato: Omar, come anche Federico, ha paura che possano esserci altre aggressioni. Tra gli altri è intervenuto anche il sindaco grillo Patrizio Cinque che ha detto come Federico sia un ragazzo integrato nella comunità bagherese e che l'episodio non deve servire per infangare il governo nazionale e la sua politica sull'immigrazione. E proprio Federico alla manifestazione non ha preso parte: "È ancora troppo scosso" rivela chi lo conosce bene.

