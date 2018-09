“Ma cosa c’è?”. Aprono il tombino e restano senza parole: cosa c’era lì sotto 

Lo credevano disperso nei boschi, invece ha trascorso tre giorni imprigionato in un tombino dove era caduto mentre cercava un mazzo di chiavi. È accaduto a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, dove un anziano è stato salvato dal soccorso alpino. Frenetiche le ricerche giorno e notte da parte di carabinieri, vigili del fuoco e corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas): si pensava che l'uomo si fosse smarrito o fosse stato colto da un malore nella zona impervia dei colli. Invece era precipitato sotto una grata nei pressi di casa, aperta mentre cercava le chiavi e poi chiusa inavvertitamente da qualcuno. Il soccorso alpino e speleologico Veneto ha provveduto, con tre sanitari del Corpo che si sono calati nella fossa per seguire la parte medica, al recupero dell'uomo. Da mercoledì 29 agosto i familiari non avevano più saputo nulla, da quando l'uomo nel primo pomeriggio era uscito dalla propria abitazione. I soccorritori da venerdì stavano battendo le zone collinari attorno all'abitato, dove l'uomo è solito passeggiare, in particolare i colli di Villa Draghi e San Daniele. (Continua a leggere dopo la foto)



L'anziano, alto un metro e 70 e pesa una settantina di chili, indossava una t-shirt chiara, jeans a pinocchietto, ciabatte di plastica blu (tipo Crocs), occhiali da sole. Giuseppe Fasanato, 76 anni, ha passato tre giorni bloccato in un tombino dove era caduto mentre cercava le chiavi di casa. Dopo la scomparsa le ricerche si erano concentrate nei boschi circostanti: in un primo momento si pensava a un allontanamento spontaneo. Invece era bloccato nel tombino davanti alla porta di casa, senza che nessuno se ne fosse accorto.

Per salvarlo sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino. I vigili del fuoco hanno rimosso la grata in metallo del tombino, quindi gli uomini del soccorso alpino si sono calati constatando che era ancora vivo e con una manovra alpinistica lo hanno tratto in salvo. Cosciente, ma disidratato e provato dai giorni di immobilità, è stato subito trasportato all'ospedale. Sull'incidente indagano i carabinieri. Le figlie lo avevano cercato senza sosta e sui social era stato lanciato anche un appello.

"Le ricerche di mio papà Giuseppe Fasanaro stanno continuando al momento non sappiamo nulla - si leggeva sul profilo di una delle figlie di Fasanaro - di media statura, brizzolato, capelli corti, occhi verdi vestito con bermuda, jeans al ginocchio, maglietta mezze maniche e ciabatte tipo crocks blu. Non soffre di alcuna patologia. Sembrerebbe solo che sia andato via in bici anziché a piedi. Chiunque lo veda o sospetti di qualcuno perché vagabonda magari in stato confusionale contatti subito i carabinieri o il 118. Aiutateci e condividete vi prego".

“È scomparso”. Parte per le vacanze e non dà più notizie. Poi la tremenda verità