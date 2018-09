Settimana nera l'ultima di agosto: tre incidenti sul lavoro hanno fatto da contorno agli ultimi giorni estivi che l'ottavo mese dell'anno ci ha regalato. Tragedia a Marene, dove nella giornata di mercoledì 29 agosto, un giovane di 18 anni è morto in seguito a un grave incidente sul lavoro. Il ragazzo, infatti, è stato schiacciato da un trattore mentre tentava di agganciare una trinciatrice al mezzo. A nulla è servita la corsa del 118 all'ospedale di Savigliano: il ragazzo è deceduto poco dopo. Tragedia analoga nella giornata di ieri. Incidente sul lavoro (venerdì 31 agosto), alle 12,30 circa, in un’azienda agricola di La Morra, in via Fontane, nella zona del capoluogo. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, un operaio di 29 anni, Roberto Dardo, residente a Novello, stava manovrando un 'muletto' nel cortile della cantina quando, per cause ancora da accertare, è precipitato con il mezzo nel fosso adiacente. Un volo di parecchi metri in mezzo alla vegetazione del «laghetto» di La Morra. (Continua a leggere dopo la foto)



Il ragazzo è rimasto intrappolato nel veicolo, a nulla sono valsi i soccorsi, intervenuti con l’ambulanza e l’elisoccorso del 118. Sul posto anche i Vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di La Morra e lo Spresal, i cui tecnici stanno svolgendo in queste ore le indagini sulla dinamica. A Novello, dove Roberto Dardo era molto conosciuto, il sindaco Roberto Passone ha annullato tutti gli eventi in programma per domani, con la festa Novello Open e il festival Attraverso. (Continua a leggere dopo la foto)



Il sindaco di La Morra, Maria Luisa Ascheri, ha riassunto nel suo commento il dolore di un intero paese: "Siamo ammutoliti e profondamente addolorati. La Morra è un Comune a vocazione vitivinicola con molti giovani impegnati nel settore. Ancora una volta un tragico incidente ha segnato col sangue un luogo di lavoro". La vittima, Roberto Dardo, era ragazzo molto conosciuto nel paese langhetto. Su Facebook sono decine i messaggi di cordoglio e incredulità arrivati da amici e conoscenti.

