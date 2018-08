Mohamed Gueye, il 25enne senegalese in carcere a Venezia con l'accusa di aver violentato una 15enne sulla spiaggia a Jesolo lo scorso mercoledì, contesta la versione della vittima. Il legale difensore del senegalese sostiene a gran voce: "Ritengo stando all'esito dell'interrogatorio, che sia coerente; che il rapporto sia stato consenziente, escludendo in questo modo qualsiasi violenza sessuale. La versione da lui fornita è più coerente rispetto al corredo indiziario negli atti, più coerente anche della versione data dalla persona offesa". Tuttavia, secondo gli investigatori, le prove a carico di Gueye, conosciuto nel mondo della malavita come "Mario" per la somiglianza con Balotelli, sono schiaccianti. Gueye, già conosciuto alle forze dell'ordine per una serie di reati commessi, viene definito violento e aggressivo. Intanto, il Comune di Jesolo ha deciso di costituirsi parte civile nel processo che sarà avviato a carico del responsabile della violenza sessuale perpetrata la scorsa settimana ai danni di una 15enne. La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale riunita in seduta straordinaria. (Continua a leggere dopo la foto)



"La decisione di costituirci parte civile non solo è giusta ma è soprattutto doverosa - commenta il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Di fronte al riprovevole episodio che ha macchiato la nostra città, intendiamo rispondere con forza. Dietro a questo provvedimento non c'è solo l'amministrazione, il Comune, ma tutti i cittadini jesolani che sono stati colpiti dalla notizia di questa vicenda. Desideriamo sottolineare, anche con questo atto, la nostra vicinanza alla giovane e alla sua famiglia e ribadire ancora una volta il massimo impegno dell'amministrazione, della Polizia locale e di tutte le Forze dell'Ordine per garantire ogni giorno la sicurezza su tutto il territorio. Su questa linea siamo determinati".



Nonostante il 25enne abbia ammesso a più riprese che "ho fatto sesso con lei ma era consenziente", gli inquirenti hanno in mano prove schiaccianti contro di lui. C'è qualcuno però che pensa che la vittima si sia meritato quanto le è accaduto. Non un utente comune, o un webete (per dirla alla Crozza) ma un poliziotto e Segretario del sindacato indipendente di polizia di Rovigo, Mauro Maistro. In un post su Facebook - ripreso da Il Gazzettino - corredando l'articolo della violenza scrive: "Queste ragazzine pensano di rimediare una canna facendo servizietti veloci agli spacciatori...poi trovano quello che invece vuole il servizio completo e allora piangono perché le stuprano...storia vecchia come il mondo". Il Codacons ha chiesto che l'agente venga sollevato dal servizio. Tra le altre frasi choc, una era stata scritta sul film dedicato a Stefano Cucchi: "la celebrazione di una persona che valeva poco da vivo e che da morto è diventato un affarone".



"L'amministrazione ha trasmesso gli atti agli uffici competenti affinché venga valutato con immediatezza ogni profilo di responsabilità disciplinare". È quanto ha appreso da fonti del Viminale da parte dell'Ansa a proposito del post del poliziotto su Facebook sulla violenza sessuale di Jesolo subita da una quindicenne. Il ministro Salvini sarebbe informato dei fatti e segue la vicenda. Il viceministro in quota Lega, nel giorno dell'arresto dello stupratore, si è lasciato andare a un commento alquanto duro sui social. Lo stesso capo del Viminale, però, ha fatto discutere per il silenzio sui social in occasione di altri stupri della settimana come, per esempio, quello di Rimini dove a esser coinvolti sono due allievi poliziotti.

