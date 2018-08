Ennesima violenza sessuale di questa settimana. Dalla ragazzina di Jesolo, vittima di uno stupratore senegalese, al caso dei due allievi poliziotti che avrebbero abusato di una turista tedesca. Senza dimenticare i casi di Milano, con una ragazzina cingalese vittima di un 40enne, e nuovamente in Emilia Romagna dove un bengalese ha abusato di una turista danese di 26enne. L'ultima notizia arriva sempre dall'Emilia, precisamente da Parma: due uomini hanno abusato di una 21enne per cinque ore, sottoponendola a violenze e sevizie d’ogni sorta continuando, nel frattempo, ad assumere droga che gli spacciatori consegnavano direttamente a casa. Di questo sono accusati Federico Pesci, imprenditore parmigiano di 46 anni molto noto in città, e Wilson Ndu Anihem, un pusher nigeriano di 53 domiciliato nella città emiliana: arrestati dalla polizia, entrambi sono finiti in carcere con l’accusa di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate. Pesci è proprietario di una catena di negozi lungo la via Emilia. L'aguzzino avrebbe, secondo gli inquirenti, adescato la ragazza attraverso un invito sui social. Su Facebook aveva contattato la donna invitandola ad un normale aperitivo che poi si è protratto fino a oltre la mezzanotte, prima di spostarsi nel suo attico. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo quanto ricostruito, il 18 luglio il 46enne parmigiano, Federico Pesci, aveva contattato tramite alcuni messaggi su Facebook la ragazza, promettendole regali e invitandola a uscire per una serata di divertimento: un giro sulla sua moto, un aperitivo, 'poi ti mostro il mio attico'. La 21enne aveva accettato e, dopo una notte in un locale, i due si erano spostati nell'abitazione del suo aguzzino, persona nota in città perché proprietario di un affermato negozio di abbigliamento sportivo. E, per la giovane, lì è cominciato l’incubo. Arrivati nell’attico - come scrive il Corriere della Sera - Pesci ha chiamato al telefono Anihem, il suo spacciatore di fiducia, chiedendogli di portare della droga. I due hanno sopraffatto la ragazza, l’hanno legata ai polsi e alle caviglie e imbavagliata mettendole un morso in bocca, quindi l’hanno torturata per ore con fruste e altri oggetti. (Continua a leggere dopo la foto)



Tornata a casa sotto choc, con un taxi chiamato da Federico Pesci, la giovane vittima non ha trovato neppure il coraggio di confidarsi con i genitori, provando a dimenticare l’orrore appena vissuto. Ma stringere i denti provando a sopportare il dolore delle ferite non le è servito: i genitori si sono subito accorti che era sofferente. Quando si è resa conto che la figlia non riusciva neppure a mangiare per le lesioni in bocca, la madre ha deciso di portarla di corsa al pronto soccorso di Parma. (Continua a leggere dopo la foto)



I medici le hanno riscontrato lesioni ed ecchimosi su tutto il corpo, con una prognosi di 45 giorni. Dal ricovero sono partite le indagini della squadra mobile: tranquillizzata dagli agenti, la ragazza è riuscita a confidare agli operatori le torture subite dai due aguzzini, per cui sono scattate le manette.

