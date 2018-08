Accoltella compagno dell’ex, scappa con i bimbi e si schianta: le condizioni 

Era in fuga con due figli minorenni dopo aver commesso gravi reati a Padova, il papà rimasto coinvolto nell’incidente accaduto ieri a Cupra Marittima. L’uomo, R.M. di 29 anni, è stato arrestato dalla polizia di San Benedetto. Si tratta di un appartenente alla comunità dei nomadi Sinti stanziata nel Nord Italia. Lo scorso venerdì il giovane aveva accoltellato il compagno dell'ex ragazza dopo una violenta lite per questioni familiari, poi era scappato con i figli minori di sei e otto anni a bordo dell'auto sottratta al nonno materno dei ragazzini, minacciato con lo stesso coltello con il quale aveva ferito il fidanzato dell'ex, provocando un grave incidente nell'Ascolano. L'autore dell'aggressione e della rocambolesca fuga, come accertato dalla polizia di Padova, è un 29enne della comunità sinti ora messo in stato di fermo su disposizioni della Procura di Ascoli Piceno: è stato rintracciato e identificato dagli uomini delle Volanti di San Benedetto del Tronto e della Stradale di Amandola all'ospedale civile Madonna del Soccorso dov'era ricoverato dopo l'impatto frontale con l'auto avvenuto il 29 agosto a Cupra Marittima in cui è rimasto ferito gravemente uno dei due suoi figli. (Continua a leggere dopo la foto)



Ieri, 29 agosto, l’uomo ha infatti avuto un incidente stradale a Cupra Marittima (Ascoli Piceno) in cui è rimasto ferito uno dei due figli. Da quanto ricostruito, il 24 agosto scorso dopo una lite in famiglia il ventiquattrenne ha prima accoltellato il compagno della sua ex ragazza a Padova per poi scappare con i figli a bordo dell'auto sottratta al nonno materno dei ragazzini. Durante la rocambolesca fuga il ventiquattrenne ha provocato il grave incidente stradale nell'Ascolano proprio con l'auto del nonno.

Erano circa le 13 di mercoledì 29 agosto, quando al volante della Fiat Punto l'uomo stava viaggiando a forte velocità sulla statale Adriatica, diretto verso sud, è rimasto coinvolto nello scontro con una Mini che usciva dal Camping Calypso, a Cupra Marittima, all’interno della quale si trovava una coppia di giovani del luogo. Uno schianto violento, con le vetture semi distrutte e cinque persone finite all’ospedale.

Il giovane papà dopo che i medici avevano proceduto alle medicazioni di tutti i membri della famiglia, compresi l’applicazione di una dozzina di punti di sutura al capo di uno dei figli, visibilmente alterato e in stato di agitazione, ha cercato di lasciare il nosocomio. Il fermo è stato disposto per le accuse di rapina aggravata dall'uso di armi, minacce gravi, lesioni personali e sottrazione di minorenni. Durante il trasferimento nella casa circondariale di Marino del Tronto il giovane si è scagliato contro i poliziotti, colpendoli e cercando di divincolarsi. I due figli, dopo aver ricevuto le cure del caso, sono stati riaffidati alla madre nel frattempo giunta da Padova.

