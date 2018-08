Uno choc che rovina gli ultimi giorni d'agosto alla comunità di Pagani, comune della provincia salernitana, in Campania. Un vero e proprio giallo quanto accaduto questa mattina in terra campana, nella città di circa 35mila abitanti in provincia di Salerno. Una donna di 68 anni si è suicidata dopo aver trovato la figlia ventisettenne morta nel letto: stando alle prime informazioni fornite dagli investigatori la giovane sarebbe stata rinvenuta senza vita nella sua stanza dopo essere andata a letto. Molto probabilmente la donna di 68 anni era entrata in camera a svegliare la figlia, quando si è accorta che quest'ultima non dava cenni di vita. Inspiegabili, al momento, i motivi del gesto che hanno portato la giovane ragazza a togliersi la vita. Molto più 'facile', invece, ipotizzare il movente che ha portato la madre - della quale non si conoscono le generalità - a togliersi la vita: avrebbe deciso di togliersi la vita dopo aver scoperto il cadavere della figlia morta nel letto di casa. (Continua a leggere dopo la foto)

Sulla vicenda, però, ci sono ancora moltissimi punti da chiarire e sono già state avviate le indagini per fare luce sul caso che sin dall'inizio non esclude l'ipotesi del duplice suicidio. A indagare è la polizia di Nocera Inferiore. Intanto, la comunità di Pagani è letteralmente sotto choc per l'accaduto. Mentre sono in corso gli accertamenti, aumentano le possibili ipotesi che avrebbero spinto le due donne a suicidarsi. Secondo gli inquirenti, a lavoro per capire cosa sia successo questa mattina in provincia di Salerno, la giovane avrebbe deciso di farla finita a causa dei suoi problemi di salute; la mamma, divorata dai sensi di colpa e per lo choc, si sia gettata nel vuoto dal terzo piano. (Continua a leggere dopo la foto)





A dare ulteriori informazioni e provare a far chiarezza sul mistero di Pagani ci pensa il primo cittadino del comune alle porte di Salerno, il sindaco Bottone. A SalernoToday, infatti, ha dichiarato come: "La famiglia era già seguita dai servizi sociali del Comune e la ragazza anche dal centro di salute mentale. Erano persone perbene, quanto accaduto ci lascia sgomenti. È una tragedia che addolora l’intera città di Pagani". Il condominio di Via Malet, luogo dove si è consumata la tragedia, è ancora sotto choc con i vicini che non sanno spiegarsi cosa possa essere successo in quella che si prefigura come un complesso caso di cronaca. (Continua a leggere dopo la foto)



Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti - che comunque non escludono nulla - anche il possibile omicidio della ragazza da parte della madre o di un estraneo che si sarebbe introdotto nell’abitazione. È stata disposta l’autopsia per le due donne.

