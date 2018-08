Francesco Schiattarelli, diciannove anni. È lui l'assassino di Ciccio Augieri (23), morto una settimana fa a Diamante, in provincia di Cosenza. Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta del Sud l'omicida si trovava in vacanza con la famiglia nella località marittima: la sera è uscito con gli amici, poi il tragico epilogo. Secondo quanto emerso dalle indagini, alla base della rissa che è costata la morte al giovane cosentino, ci sarebbe stata una banale spinta. Poco prima, un amico di Augieri avrebbe accidentalmente urtato un diciannovenne (indagato per l'omicidio, ndr.). C'erano state proteste, parole grosse, poi i due si erano allontanati. Poco dopo però, insieme alle rispettive comitive, i due si sono nuovamente incontrati in una piazzetta nei pressi dei più noti locali di Diamante, a Cosenza. La lite si è riaccesa e in breve è degenerata in scontro fisico, durante il quale è spuntato fuori un coltello. A sfoderarlo – hanno ricostruito gli investigatori grazie al racconto dei testimoni e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza – il giovane diciannovenne indagato. Augieri sarebbe intervenuto per difendere l’amico, ma avrebbe rimediato un fendente fatale Subito dopo quanto accaduto è scappato a Napoli, tornando al rione Sanità dove vive. Dopo giorni di silenzio ha deciso di costituirsi nel pomeriggio di domenica, su consiglio dei suoi legali. È stato rinchiuso nel carcere di Napoli Secondigliano. Del resto, ferite ed ematomi sul volto lo confermano, Schiattarelli alla rissa che è costata la vita al 23enne cosentino e gravi ferite ad un 28enne di origine campana, ha partecipato. In più, da giorni gli investigatori gli stavano con il fiato sul collo. (Continua a leggere dopo la foto)

Sulla bacheca Facebook di Francesco Schiattarelli, l'omicida di Augieri, vengono scritte parole durissime. "Sei un morto che cammina", "Spero che ti trafiggeranno 10000 coltellate". E ancora: "Provo ribrezzo soltanto a scrivere il tuo putrido nome, tu ignorante poveraccio,tu vile assassino,tu che sui social esponi foto a malandrino,tu ricorda di essere una merda che cammina", ha scritto un utente, che ha sottolineato che "Ciccio rimane un ricordo felice per chi l'ha conosciuto. Non sia augura la morte di nessuno, ma quando morirai, in tanti brinderemo per un nostro concittadino amico alla faccia tua di vigliacco".



Intanto, a fornire ulteriori dettagli alla ricostruzione, una testimone che sostiene di essere stata attirata da urla verso le 3.30 provenienti dalla zona dove è situata la statua di Padre Pio a Diamante, luogo del delitto. Lì ha visto tre ragazzi accanirsi contro un altro con un pantalone beige. "Il giovane che aveva ricevuto le percosse riusciva a divincolarsi e con una corsa fulminea mi sorpassava e giungevamo quasi simultaneamente al bar Ketty dove riscendevo pure io con gli altri amici. In questo istante avevo modo di notare che il ragazzo perdeva sangue dai glutei mentre correva". La testimone racconta poi che il ragazzo ferito, arrivato al bar Ketty, ha chiamato un suo amico chiedendogli aiuto e avrebbe esclamato: "Mi devo far picchiare da un moccioso". Alla base della rissa ci sarebbe stata una provocazione da parte dell'omicida: "Tagliati quei capelli, fr...o".



Schiattarelli resta in carcere: nella serata di ieri il fermo è stato convalidato. Lui, però, si reputa innocente. La difesa del 19enne, rappresentata dagli avvocati Giorgio Pace e Francesco Paone, sta affinando la strategia da portare avanti. L'omicida avrebbe già esternato la propria disponibilità a collaborare alle indagini, ma non avrebbe alcuna intenzione di rendere una confessione sul delitto di Ciccio Augieri. Ancor prima di presentarsi a Secondigliano, infatti, il 19enne ha spiegato ai propri congiunti di non essere stato lui a uccidere Augieri.

