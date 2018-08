A volte la vita è davvero beffarda. Lo sa bene il nord-est italiano che nelle ultime ore si è ritrovato a dover salutare, per cause diverse ma simili, due giovani vite. Un incidente in bici, infatti, nella giornata di martedì ha strappato troppo presto ai suoi cari, amici e colleghi, un maresciallo dei carabinieri: Luca Di Lazzaro, 45 anni, che amava andare in bici e godersi la natura. Maresciallo e vicecomandante della stazione dei carabinieri di Remanzacco (Friuli), non ha avuto scampo al dramma consumatosi ieri pomeriggio: stava pedalando in direzione Firmano quando una brusca frenata ha dato il via al dramma. La violenza dell’urto lo ha privato del casco e sbalzato di sella, facendolo precipitare rovinosamente sull’asfalto. La disgrazia si è verificata nel tardo pomeriggio di martedì, 28 agosto, intorno alle 18.30, in località Casali Potocco, sempre a Premariacco. La notizia della tragica dipartita del maresciallo dei carabinieri si è diffusa rapidamente in paese sconvolgendo la comunità di Remanzacco, in Friuli. (Continua a leggere dopo la foto)



Luca Di Lazzaro era figura conosciutissima, non solo per il suo ruolo professionale: "Era una persona molto integrata in paese" racconta il primo cittadino Daniela Briz. Commossa e addolorata, al Messaggero Veneto rivela anche che Di Lazzaro era noto per una passione – quella per le costruzioni con i Lego – che coltivava, con grandi risultati, da anni. "Sua la splendida riproduzione, con i Lego appunto, di piazza San Giacomo, a Udine: un lavoro che ha lasciato il segno". Purtroppo, però, come detto in apertura, non è l'unica vittima di queste ore in sella a una bicicletta... (Continua a leggere dopo la foto)



Una appassionata di bicicletta, Lara Lupinc, di 46 anni, triestina e impiegata alla Regione Veneto, è morta oggi investita da due auto sulla strada tra Visinada e Nova Vas, nell'Istria croata. Lo riportano i media locali ricordando che la donna, che risiedeva a Opicina (Trieste), era in vacanza nella zona di Porec (Parenzo) insieme con il marito e le due figlie, di 8 e 10 anni. Secondo una ricostruzione dell'incidente, la ciclista stava pedalando sulla strada quando è stata urtata da una prima auto che l'ha fatta cadere sull'asfalto, e subito dopo è stata travolta da una seconda automobile che sopraggiungeva. (Continua a leggere dopo la foto)



I media sottolineano che Lara Lupinc è stata soccorsa e subito e portata all'ospedale di Rijeka (Fiume), dove è giunta in condizioni molto gravi e dove è morta poche ore dopo. Sulla vicenda sta indagando la polizia croata. La comunità di Opicina è stravolta dalla drammatica notizia.

