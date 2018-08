Ancora un incidente mortale lungo le strade italiane. La giornata di ieri è stata certamente segnata dalla tragedia consumatasi sulla A1 con la morte di un padre e un figlio carbonizzati dopo esser stati travolti da un Tir. Purtroppo, però, non è stato l'unico fatto di cronaca riguardante vittime della strada. Un incidente mortale si è registrato nel pomeriggio di mercoledì 29 agosto sulla statale 189 denominata della 'Valle del Platani', in Sicilia. Un operaio di 45 anni, Luigi Tannorella, dipendente della società Girgenti Acque, è rimasto ucciso in un schianto avvenuto poco prima della galleria Passo Fonduto. L’impatto è avvenuto nel pomeriggio sul tratto che collega Comitini con Casteltermini. Secondo una prima ricostruzione, la vittima - originaria di Palma di Montechiaro - avrebbe perso il controllo dell’auto, una Fiat Panda aziendale, finendo contro un muretto di recinzione. È deceduto sul colpo. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Misilmeri. Sono in corso ulteriori indagini per accertare la dinamica. (Continua a leggere dopo la foto)



L'incidente 'autonomo' è avvenuto poco prima della galleria di Passo Fonduto tra i territori di Casteltermini e Campofranco, al confine tra le province di Caltanissetta e Agrigento. Secondo la prima ricostruzione, la Fiat Panda dell’azienda sulla quale viaggiava l’operaio della società di distribuzione idrica, per cause da accertare, è finita contro un muro di contenimento della collina a pochi metri dall'imbocco della galleria. Non è escluso che ad originare l’impatto sia stato un malore. (Continua a leggere dopo la foto)



La vittima lascia una moglie e tre figli. Il cordoglio dei colleghi e dell'azienda presso cui lavorava Luigi Tannorella è stato espresso attraverso una nota: "Girgenti Acque S.p.A. con profondo dolore conferma che questo pomeriggio, lungo la strada statale 189 Palermo - Agrigento, Luigi Tannorella, 48 anni, dipendente della società controllata Hydortecne Srl, ha perso la vita in un incidente automobilistico. Il presidente, gli Amministratori, la Dirigenza e tutto il personale della Girgenti Acque S.p.A. e la Hydortecne Srl esprimono sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia e a tutti i cari del Sig. Luigi Tannorella, amico, generoso collega e valente lavoratore". (Continua a leggere dopo la foto)



Tragedia anche in Emilia-Romagna, precisamente in provincia di Ravenna. Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto sull’Adriatica, a Glorie di Mezzano. Si trovava alla guida di un Fiorino insieme alla moglie quando si è scontrato con un furgoncino che stava procedendo verso Ravenna. Molto violento l’impatto che non ha lasciato scampo all’uomo, di 63 anni di Sant’Alberto. Gli altri due coinvolti sono stati trasportati al Bufalini.

