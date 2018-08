Lacrime e dolore tingono le giornate d'agosto. Tanti, troppi gli incidenti stradali che si trasformano in tragedia e che strappano via, dalla vita terrena, i propri cari a familiari e amici. L'ennesima vittima della strada è un ragazzo di ventinove anni, Francesco Galeotti, morto a Carpineto Romano, in provincia di Frosinone, nel Lazio. Il ragazzo stava facendo un giro per le vie dei monti Lepini in sella alla sua nuova moto, una ducati 848 bianca quando, per causa ancora da accertare, si è scontrato con un camioncino che trasportava frutta e che scendeva verso Colleferro. Il violento impatto è avvenuto in via Montelanico, tra i comuni di Segni e Montelanico. Sul posto i carabinieri della locale stazione e gli operatori del 118 che hanno fatto del tutto per salvarlo ma sfortunatamente non ci sono riusciti. (Continua a leggere dopo la foto)

Per il giovane ventinovenne sono stati inutili i soccorsi: è stato possibile solo accertare la morte di Francesco Galeotti, un 'ragazzo dal cuore d’oro', come viene descritto su Facebook in queste ore. In tanti hanno voluto lasciare un messaggio o salutarlo per l’ultima volta: "Salutami le stelle e il sole che io porto nel mio cuore" sono le parole di un amico. (Continua a leggere dopo la foto)





Il dolore della comunità di Carpineto viene espresso attraverso una nota stampa: L’Amministrazione Comunale esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di FRANCESCO GALEOTTI deceduto a causa di un incidente stradale questa mattina sulla strada Provinciale Montelanico – Segni. Si esprime altresì vicinanza e solidarietà alla famiglia Galeotti per la grave perdita. Il Comune parteciperà ufficialmente il giorno delle esequie al lutto annullando tutte le manifestazioni previste. Nell’ambito della festa del Patrono verrà osservato un minuto di silenzio all’inizio di ogni manifestazione in sua memoria. La Comunità intera esprime un forte sentimento di dolore. (Continua a leggere dopo la foto)



Brutto incidente nella notte a Livorno. Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto attorno alla mezzanotte di martedì 28 nella zona di Stagno fra la rotatoria sull’Aurelia e il casello d’ingresso dell’autostrada. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro fra le auto: secondo le primissime informazioni raccolte una delle due vetture avrebbe invaso la corsia opposta, ma questa ipotesi dovrà essere confermata dai riscontri ufficiali.

Leggi anche:

Tromba d’aria a Follonica: cosa è successo a un 13enne. In pochissimo tempo la furia ha raggiunto la spiaggia colpendo tutti



fbq('track', 'STORIE');