Il crollo del Ponte Morandi a Genova continua a tenere alta la tensione nella vita dell'Italia intera. A soffrire sono soprattutto i famigliari delle vittime e le persone che ancora oggi si ritrovano senza una casa e senza un lavoro. La situazione è ancora tragica, e mentre la politica dibatte su cosa fare nell'immediato, c'è qualcuno che guarda già al futuro prossimo. Per l'architetto e Senatore a vita Renzo Piano, il crollo è un'ombra impossibile da dimenticare sia per il dolore causato alle vittime del disastro e alle loro famiglie sia perché quando cadono i ponti si alzano i muri e la sua città, Genova, è già troppo fragile per essere divisa ulteriormente. L'architetto genovese ha di recente rilasciato un'intervista all'Observer in cui ha indicato nella ricostruzione e collaborazione l'unica via per superare questo periodo di negatività e sfiducia politica in Italia dopo la tragedia del 14 agosto 2018. (Continua a leggere dopo la foto)

"Sarei felice di essere coinvolto perché questa è la mia missione. Sono anche un senatore a vita e quindi è uno dei miei compiti rispondere in qualche modo a un tale disastro". Renzo Piano ha parlato di come dovrebbe essere il progetto di ricostruzione del Ponte nell'intervista all'Observer e si è quindi messo a disposizione: "Una cosa certa è che deve essere bello, non nel senso di cosmetici, ma nel trasmettere un messaggio di verità e orgoglio", ha affermato. "Deve essere un luogo in cui le persone possano riconoscere la tragedia in qualche modo, fornendo allo stesso tempo un ottimo accesso alla città". (Continua a leggere dopo la foto)

"Tutto questo deve essere fatto senza alcun segno di retorica – quella sarebbe la trappola peggiore. Ma penso che ne staremo lontani e invece cercheremo di esprimere vero orgoglio e valori. Questo è ciò che Genova merita". Renzo Piano, che vive a Parigi ma ha uno studio anche a Genova, la sua città di origine, intende partecipare alla ricostruzione, come architetto e uomo politico. Quando è crollato il Ponte Morandi, il 14 agosto 2018, si trovava ad una conferenza a Ginevra. (Continua a leggere dopo la foto)

L'architetto italiano non si è voluto esprimere sulle cause del crollo del ponte di Genova, ritenendo Morandi "un grande ingegnere e ha costruito qualcosa di audace, intelligente e coraggioso ma, di certo, molto fragile". La fragilità di cui parla Renzo Piano non è da leggere però come un limite del progetto ma come la necessità di un livello di attenzione e manutenzione più elevato. Con la diagnostica, che è precedente alla manutenzione, probabilmente la tragedia poteva essere evitata.

