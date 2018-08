Ancora vittime della strada in Italia: il mese di agosto 2018 porta con sé un bilancio pesantissimo lungo le carreggiate del Bel Paese. Ormai i morti per incidente stradali non si contano più sulle dita di due mani. È un susseguirsi di tragedie e comunità in lutto. Come quella di Caltanissetta che, ancora dopo tre giorni, non riesce a darsi pace per la morte di un padre e due figli: al rientro da un matrimonio a Catania, tre componenti di una stessa famiglia sono rimasti sul selciato. Salvatore Barba, insieme ai figli Flavia ed Enzo, viaggiavano a bordo di una 500 che si è scontrata con un camion. Senza dimenticare altre due vittime della strada, sempre in Sicilia e precisamente a a Motta Camastra: ad avere la peggio in questo caso sono stati due fratelli di 17 e 28 anni originari di Francavilla, Francesco e Luciano Siracusa. E, purtroppo, il bilancio si aggrava ogni ora che passa... (Continua a leggere dopo la foto)



Sì, perché altre due persone, un uomo e una donna, hanno perso la vita in uno scontro frontale avvenuto in territorio di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, vicino alla zona delle Vigne. Altre due persone sono rimaste ferite, una delle quali abbastanza gravemente. A scontrarsi una Fiat Panda e una Fiat Punto. A perdere la vita sono stati Simone Cantarella, che poco più di una settimana fa aveva compito 36 anni, e Rosanna Bulla di 44 anni. (Continua a leggere dopo la foto)



Le vittime erano entrambe di Adrano: lui infermiere, lei operatrice socio assistenziale. Viaggiavano sulla stessa auto, una Fiat Panda, assieme ad una terza collega di lavoro di 33 anni, originaria di Messina, ma domiciliata ad Adrano. Per lei, che si trovava sul sedile posteriore, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118 ed ora si trova ricoverata all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, per diversi 'traumi con fratture esposte'. L’altro ferito, alla guida della seconda auto, una Fiat Grande Punto, è un 34enne di Santa Maria di Licodia, che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale catanese 'Garibaldi', dove si trova ricoverato in prognosi riservata. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, si registra un altro grave incidente: nella serata di sabato a Belpasso (Catania), lungo via Fondaco, dove sono rimasti feriti due giovani, uno dei quali, 15 anni, è in gravi condizioni. Il ragazzo, adesso ricoverato in rianimazione al Garibaldi centro di Catania, era alla guida di uno scooter che si è scontrato con un'auto guidata da una trentenne catanese.

