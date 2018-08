Weekend di sangue lungo le strade italiane. Scontri frontali, impatti mortali, lacrime per amici e parenti. Attimi di distrazione o il piede sull'acceleratore che porta a perdere il controllo dell'auto. Tragedie che si consumano durante le prime ore del mattino. Come quanto accaduto in Sicilia, precisamente a Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina: la giornata di ieri sarebbe dovuta essere incentrata sulla festa in onore del santo protettore e compatrono Euplio. Ma la ricorrenza è stata funestata dalla tragica scomparsa dei giovani concittadini Luciano e Francesco Siracusa, due fratelli, rispettivamente di 28 e 17 anni, che nella notte hanno perso la vita in un incidente stradale verificatosi intorno alle ore 3,30 al km 56,300 della Strada Statale 185, ed esattamente nella frazione San Cataldo, ricadente nel territorio del Comune di Motta Camastra. (Continua a leggere dopo la foto)

L'auto, un'Alfa Romeo 147, sulla quale i fratelli Siracusa viaggiavano insieme ad altri due giovani rimasti feriti, si è scontrata frontalmente con una Peugeot 307, con a bordo il solo conducente. L'Alfa stava procedendo in direzione mare, mentre la Peugeot era diretta a Francavilla di Sicilia. Per estrarre le vittime dalle lamiere dell'auto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni. I due giovani feriti ed il conducente della Peuget sono stati trasportati all'ospedale "San Vincenzo – Sirina" di Taormina dalle ambulanze del 118.



L'impatto è avvenuto nel rettilineo su cui si affaccia la sede del Corpo di Polizia Locale del Comune di Motta Camastra. Sul tratto stradale si è circolato a senso unico alternato sino alle ore 10,00 di domenica 26 agosto onde consentire di rimuovere i mezzi e ripulire la carreggiata. Sulle cause dell'incidente mortale sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Taormina, prontamente intervenuti sul luogo del sinistro insieme ai militari della Stazione di Francavilla. Intanto i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro.



Intanto, a seguito del grave lutto, la Parrocchia 'Santa Maria Assunta' e l’Amministrazione Comunale di Francavilla di Sicilia hanno rinviato a domenica 23 settembre le manifestazioni esterne in programma domenica 26 agosto per la festa di Sant’Euplio.

