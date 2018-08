Dramma nella giornata di sabato in Italia. Teatro dell'ennesimo orrore sono le Marche, precisamente il capoluogo, Ancona. In località 'Brecce Bianche' una badante è stata trovata morta nella stanza di un appartamento ad Ancona, mentre nell'altra stanza l'anziana assistita è stata trovata ferita. Sul caso sono in corso le indagini della squadra mobile che stanno cercando di fare luce sull'accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Le ferite sul corpo dell'anziana potrebbero essere compatibili anche con quelle di una caduta. Una badante romena di 62 anni morta in bagno, l’anziana che assisteva (91 anni) gravissima in cucina. È questo il quadro disarmante riportato da Il Resto del Carlino. Il macabro scenario si è presentato dinnanzi agli occhi del nipote della vecchietta ferito: è stato lui a trovarsi di fronte questa mattina poco dopo le 8 in via San Gaspare, a Brecce Bianche, questo teatro degli orrori. (Continua a leggere dopo la foto)



A cercare di far luce su quanto accaduto è la squadra mobile di Ancona, sul posto anche il pm Valentina Bavai. L'anziana è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Torrette con un’ambulanza del 118: sul corpo ha ferite da contusione, come la badante. Non si sa ancora da quanto tempo si trovasse in quelle condizioni. (Continua a leggere dopo la foto)



La badante sostituiva da tre mesi una collega che era andata in ferie in Romania. Quest’ultima proprio ieri la stava cercando al telefono, senza riuscire però a parlarci. Sul luogo della tragedia anche la polizia scientifica. Non si esclude nessuna ipotesi al momento: le due donne secondo una primissima ricostruzione non presenterebbero segni di ferite da taglio o da sparo: le indagini sono in corso. (Continua a leggere dopo la foto)



Al momento, una delle ipotesi più battute dalle forze dell’ordine è che la badante sessantaduenne sia deceduta per cause naturali, mentre l’anziana che assisteva sia caduta dopo essere rimasta sola. Atteso sul posto nei prossimi minuti il medico legale. E’ da chiarire inoltre da quanto tempo le due donne fossero in queste condizioni...

