Un 25enne senegalese, gravemente indiziato della violenza sessuale su una 15enne a Jesolo (Venezia) avvenuta giovedì scorso, è stato fermato dalla polizia di Venezia. Gli agenti hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura di Venezia. Il 25enne è stato bloccato a Mestre, dove aveva trovato rifugio all'interno di una struttura ricettiva. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica e condotte dalla squadra mobile di Venezia, hanno permesso di rintracciarlo. Bloccato dagli agenti, dopo la notifica del provvedimento restrittivo, è stato condotto nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore. La ragazza minorenne, in vacanza a Jesolo, ha denunciato di essere stata violentata sulla spiaggia da un giovane. Dopo la denuncia, sono scattati, nel più stretto riserbo, gli accertamenti degli agenti della squadra mobile per fare luce sull'accaduto. Accertamenti che oggi hanno portato al fermo del 25enne.



A fornire l'identikit dell'orco era stato il Corriere della Sera edizione veneta: gli inquirenti avevano ristretto il raggio di ricerca alle piazze di Mestre e Jesolo alla ricerca di uno spacciatore africano. A incastrare lo stupratore di Jesolo una telecamera posizionata in piazza che lo avrebbe ripreso. Il locale dove si trovava la minorenne non aveva telecamere, presenti invece al Vanilla Club, tra le discoteche più in voga. Qui una telecamera fotografa i clienti in coda mentre il buttafuori verifica l'età, e il software installato può seguire un volto per tutta la sera, riconoscendo condotte aggressive e comportamenti anomali.



Furia Matteo Salvini. Ad annunciare l'avvenuto arresto dello stupratore della quindicenne è stato il leader della Lega e Ministro degli Interni: "È stato arrestato questa notte dalla Polizia di Venezia (che ringrazio!) Mohamed Gueye, IMMIGRATO senegalese irregolare, accusato di avere STUPRATO a Jesolo una ragazza di 15 ANNI. Dopo diversi precedenti penali era già stato in passato condannato (inutilmente) a lasciare l'Italia". Ma il presunto stupratore non può esser mandato via dal Bel Paese. Il motivo? Presto detto.



Come evidenzia Salvini nel lungo sfogo Facebook, infatti, il ragazzo venticinquenne: "Ha avuto una bambina da una donna italiana (che brava persona...). Così questo verme NON può essere espulso. ROBA DA MATTI! Con il #DecretoSicurezza, se un clandestino stupra, ruba, uccide o spaccia, se ne torna a casa subito, senza se e senza ma".

