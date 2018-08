Truffa made in Italy: arrestati i colpevoli. Ecco cosa si erano ‘inventati’

"Salve signora, sono un avvocato: suo figlio ha provocato un grave incidente stradale". Tre truffe, stesso copione e stessi soggetti: persone anziane. Considerate deboli, i truffatori speravano di riuscire ad avere la meglio su di loro per raggranellare un po' di soldi. Ma per fortuna le loro telefonate sono risultate vane. I due, padre e figlio di 52 e 29 anni, sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri di Portogruaro (Venezia) e dai militari della compagnia Napoli Stella in esecuzione di due misure di custodia cautelare emesse dal Gip del tribunale di Pordenone. Nello specifico, nelle ultime settimane, ai militari dell'Arma erano giunte numerose segnalazioni di truffe con il "metodo dell'incidente". Un modus operandi che da diverso tempo viene utilizzato dai delinquenti: un complice telefono alla vittima, segnalando che un figlio è stato coinvolto in un incidente stradale e si trova trattenuto alla stazione di polizia. La richiesta al congiunto per liberare il parente è quella di versare l'ammontare di una sanzione, che saranno un falso carabiniere o poliziotto a riscuotere direttamente a casa della vittima. (Continua a leggere dopo la foto)



I due erano attivi in tutta Italia, ma avevano preso particolarmente di mira il Nord Est, nel periodo tra ottobre 2017 e gennaio 2018. Il modus operandi dei truffatori era quello di spostarsi a bordo di autovetture a noleggio, in città distanti anche centinaia di chilometri dal capoluogo campano. Una volta giunti a destinazione, entravano in gioco altri complici che da Napoli effettuavano delle telefonate con utenze mobili intestate a prestanome, verso numeri telefonici fissi. In una giornata anche 100/120 tentativi da parte dei telefonisti di convincere gli ignari interlocutori.

I telefonisti, che si presentavano alle vittime come avvocato o carabinieri, riferivano che il loro figlio era stato arrestato per aver causato un incidente stradale e che erano necessari soldi o monili in oro per pagare la cauzione. I due sono ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di ‘’truffa aggravata in concorso’’. Numerose le truffe di cui sono accusati i due utilizzando la tecnica del ‘’finto incidente subìto dal figlio’’ ai danni di anziani particolarmente indifesi.

I reati, secondo le indagini, sono state commesse in particolare nel nordest dell'Italia ma anche su tutto il territorio nazionale da ottobre 2017 a gennaio 2018. I provvedimenti sono stati eseguiti, in Campania, dai carabinieri della compagnia di Portogruaro e di Napoli Stella.

“2 caffè, ecco quanto abbiamo pagato. Ladri!”. Truffa salatissima per due turisti in visita a Roma. Il conto? Supera ogni vostra (peggiore) fantasia