Quella che doveva essere una notte di divertimento in spiaggia con gli amici si è trasformata in un incubo: una ragazzina di 15 anni, a Jesolo, ha denunciato di essere stata violentata. Sotto accusa un ragazzo straniero che la ragazzina aveva conosciuto in discoteca e col quale si era appartata. Sulla vicenda continua a indagare la polizia. I tragici fatti sono stati resi noti dall'edizione veneta del Corriere della Sera: mercoledì 22 agosto, la 15enne (residente in Friuli) in vacanza in una delle tante località del litorale di Venezia aveva avuto il permesso dai genitori per trascorrere una serata nella movida di Jesolo con gli amici. Mentre si trovava in un locale di piazza Mazzini, nel pieno centro della movida veneta, ha fatto la conoscenza di quello che sarebbe diventato il suo aguzzino. La sera, come raccontano le cronache locali, Jesolo è presa d'assalto dai turisti, anche stranieri (soprattutto russi, tedeschi e austriaci). (Continua a leggere dopo la foto)



La 15enne ha volontariamente deciso di appartarsi con lo straniero appena conosciuto e si è recata sull'arenile. Come riportato dal Corriere della Sera, al termine della serata la compagnia di amici è uscita dal locale per cercare la ragazzina. Le urla e i pianti hanno condotto gli amici verso la spiaggia dove sarebbe avvenuta la violenza. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera nell'edizione odierna gli inquirenti sarebbero a buon punto e avrebbero individuato l'orco: si tratterebbe di uno spacciatore africano, operativo tra le piazze di Mestre e Jesolo, noto alle forze dell'ordine. (Continua a leggere dopo la foto)

Si cerca, dunque, un ragazzo di colore, non troppo giovane, di bassa statura. Secondo quanto riportato da Il Giornale l'assalitore avrebbe le ore contate grazie alle testimonianze. E una telecamera posizionata in piazza potrebbe averlo ripreso. Il locale dove si trovava la minorenne non aveva telecamere, presenti invece al Vanilla Club, tra le discoteche più in voga. Qui una telecamera fotografa i clienti in coda mentre il buttafuori verifica l'età, e il software installato può seguire un volto per tutta la sera, riconoscendo condotte aggressive e comportamenti anomali. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, la comunità di Jesolo vuole reagire. E il primo cittadino, il sindaco forzista Valerio Zoggia, sbotta: "Se uno decide di andare in spiaggia alle 4 e mezza del mattino deve poterci andare in sicurezza. Servirebbero pene più severe come deterrenti. Quest'anno abbiamo potenziato i controlli soprattutto in quella zona. Entro un anno tutti i locali avranno il riconoscimento facciale".

