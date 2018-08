Paura sulla spiaggia italiana. Fulmine cade tra i bagnanti: i dettagli

Ancora feriti per la disastrosa caduta di fulmini in spiaggia in provincia di Lecce. È accaduto fra i bagnanti sull'arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando quattro feriti: tra questi un ragazzino di 13 anni, che giocava vicino alla battigia, sarebbe il più grave ed è stato condotto in codice rosso all'ospedale Vito Fazi dove viene sottoposto all'esame della Tac. Altre due persone sono ricoverate in codice giallo. Lo conferma il 118. I primi a soccorrere i feriti sono stati i bagnini del lido e alcuni bagnanti, oltre a un medico presente sulla spiaggia. I soccorritori hanno cercato di rianimare i folgorati in attesa dell’arrivo delle ambulanze del 118, giunte sul posto pochi minuti dopo. I sanitari hanno stabilizzato il più grave dei tre, un ragazzo di origine senegalese di 13 anni, che ha subito un arresto cardiaco, e lo hanno trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova ricoverato in condizioni abbastanza critiche. Gli altri due, per fortuna coscienti, sono stati stabilizzati e accompagnati sempre nel nosocomio salentino, ma con un codice giallo. (Continua a leggere dopo la foto)



Nelle prossime ore bisognerà valutare le loro condizioni, in particolari il tipo e la gravità delle ustioni subite. Sul posto anche gli uomini della Guardia costiera, che hanno svolto alcuni rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l’esatta dinamica di un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Qualche giorno fa due fratelli sono rimasti feriti a Paola, nel Cosentino, da un fulmine che si è abbattuto nelle loro vicinanze, durante un breve temporale, mentre si trovavano in spiaggia per una passeggiata.

Uno dei due, di 66 anni, è stato portato in eliambulanza nell'ospedale di Lamezia Terme in condizioni più gravi. L'altro, di 57, è stato condotto in quello di Paola e non ha riportato lesioni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118. Un episodio simile è accaduto nella spiaggia di spiaggia di Vignale-Riotorto, a Piombino (Livorno). Un uomo stava prendendo il sole su un amaca quando è stato colpito da un fulmine ed è andato in arresto cardiaco.

L'uomo, un 48enne di Bagno a Ripoli (Firenze), è salvo grazie alla presenza di un medico e un infermiere che si trovavano poco lontano per altri motivi e che hanno iniziato subito le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco. Sul posto è poi arrivato l'elicottero Pegaso e altri sanitari si sono calati con il verricello: dopo averlo stabilizzato lo hanno trasferito all'ospedale di Grosseto. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma il 48enne non sarebbe in pericolo di vita.

