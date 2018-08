“Addio”. Musica in lutto per la morte del chitarrista: il ricordo dei colleghi

L'ex chitarrista dei Lynyrd Skynyrd, Ed King, pioniere del rock e autore della hit "Sweet Home Alabama", è morto a 68 anni. L'annuncio è arrivato sul suo account ufficiale di Facebook. Nel post si legge che King è deceduto mercoledì nella sua casa, senza fare accenno alle cause, ma secondo la rivista "Rolling Stone" il musicista combatteva da tempo contro un cancro ai polmoni. "È con grande dispiacere che annunciamo la morte di Ed King, scomparso nella sua casa di Nashville, nel Tennessee, il 22 agosto 2018" si legge su Facebook. "Ringraziamo i suoi numerosi amici e fan per il loro amore e sostegno a Ed durante la sua vita e la sua carriera". King si era unito ai Lynyrd Skynyrd nel 1972 e aveva suonato nei primi tre dischi del gruppo: Lynyrd Skynyrd (Pronounced Leh-nerd Skin-nerd), Second Helping e Nuthin’ Fancy. Oltre a “Sweet Home Alabama” – è la persona che dice ‘’one, two, three’’ all’inizio della canzone – era stato il co-autore di “Saturday Night Special” e “Workin’ for MCA”. (Continua a leggere dopo la foto)



King aveva lasciato i Lynyrd Skynyrd nel 1975. Due anni dopo il cantante e il chitarrista del gruppo, Ronnie Van Zant e Steve Gaines, morirono in un incidente aereo. King si riunì ai Lynyrd Skynyrd dieci anni dopo, con Gary Rossington (che sopravvisse all’incidente) e Johnny Van Zant al posto del fratello Johnny, e continuò a suonare col gruppo fino al 1996, quando smise per motivi di salute. Il chitarrista Gary Rossington ha scritto su Twitter, tramite l'account ufficiale dei Lynyrd Skynyrd.

“Ed era nostro fratello e un grande cantautore e chitarrista, so che si ricongiungerà con il resto dei ragazzi nel Paradiso del Rock & Roll”, ha detto il musicista ricordando il collega. King, originario della California, ha trascorso tre anni nella band all'inizio degli anni Settanta, comparendo in tre album. Ha poi lasciato il gruppo dopo un litigio con il frontman Ronnie van Zant. La band si sciolse poi nel 1977, quando un incidente aereo uccise tre membri, compreso proprio van Zant. Si riformò, riprendendo King a bordo, nel 1987, con il fratello di van Zant, Johnny, come voce.

Ed King si ritirò nove anni dopo la reunion e successivamente soffrì di diversi problemi di salute. Ed King si ritirò nove anni dopo la reunion e successivamente soffrì di diversi problemi di salute. La causa della morte non è ancora stata ufficializzata, anche se come sottolinea "Rolling Stone", King aveva combattuto contro un cancro ai polmoni ed era stato recentemente ricoverato in ospedale per una recidiva della malattia.

“È morto”. Lutto choc nella tv italiana: l’amato attore se ne è andato a 58 anni