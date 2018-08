Iniziano a emergere nuovi dettagli sulla terribile morte di Manuela Bailo, 35enne sindacalista UIL. Nella giornata odierna si è tenuta una conferenza stampa da parte degli inquirenti e del procuratore Tommaso Buonanno per far chiarezza su quanto raccolto fino a oggi. Per esempio, è stata confermata, la presenza di Pasini al pronto soccorso la notte successiva a quella della morte di Manuela, alle 2 del mattino. La causa: una frattura al costato del 48enne. Le cause non sono state rese note. Come evidenziano gli inquirenti: "L'assassino si è allontanato tranquillamente dopo l’omicidio, senza dimostrare nessun turbamento, neanche dopo i fatti – hanno spiegato gli inquirenti – Ha fatto tutto con lucidità mentale in netta contraddizione con il racconto dell’incidente. Ha fatto inoltre credere che fosse in vita". Il corpo della povera Manuela, come ricostruito dalle forze dell'ordine, è stato nascosto lunedì 30 nella cascina di Azzanello, in provincia di Cremona. (Continua a leggere dopo la foto)



L'omicida, Fabrizio Pasini, intorno alle 11 ha trasportato il cadavere da Ospitaletto nel cremonese sull’auto intestata alla moglie. Dopodiché è tornato a casa e ha preparato le valigie insieme alla moglie per andare in vacanza: anche durante il suo periodo di relax - fanno sapere gli agenti - non lo hanno mai perso di vista. Il movente resta ancora del tutto indecifrabile. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo molti potrebbe esser colpa di un tatuaggio che avrebbe fatto degenerare la discussione. Pasini si è fatto 'incidere' sul polpaccio i nomi dei figli. Manuela, con cui l’uomo aveva concordato di fare un tatuaggio insieme, avrebbe reagito arrabbiandosi perché 'voleva una cosa più nostra': una circostanza che sembra, però, cozzare con il fatto che la relazione tra i due fosse finita da un anno, come dichiarato da Pasini. Da lì, comunque, sarebbe nata la lite che ha portato alla tragedia, con la spinta che avrebbe fatto cadere la 35enne dalle scale della cantina. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo le indiscrezioni di oggi circolate sui quotidiani locali, ecco la terribile conferma: Manuela Bailo è stata accoltellata alla gola. A dirlo è stato il procuratore capo di Brescia Tommaso Buonanno. Così cade la versione dell'omicidio raccontata da Fabrizio Pasini, che ha sempre parlato di una caduta accidentale dalle scale nel corso di una lite, ma tracce di sangue sono state trovate anche nel bagno e nella cantina della villetta. Ora è accusato di omicidio volontario.

Leggi anche:

“Atroci sofferenze”. Manuela Bailo, emergono nuovi dettagli choc sulla morte. È stata abbandonata così