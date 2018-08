Dovranno essere abbattuti i tronconi di ponte Morandi. La Commissione ispettiva del Mit incaricata delle verifiche tecniche dopo il crollo nella sua relazione tecnica non fa riferimento ad altre ipotesi al di fuori dell'abbattimento dei piloni rimasti in piedi e specifica: "Si ritiene comunque necessario dare tale informazione tempestivamente alla protezione civile e ai soggetti interessati dalle operazioni di ripristino dei luoghi ai fini della gestione degli accessi alla area rossa e, più in generale, in merito a tempi e modalità dei prossimi provvedimenti da assumere per l'abbattimento dei tronconi del ponte". "Si ritiene indispensabile evidenziare - si legge nella relazione della Commissione inviata al Ccs, Centro coordinamento soccorsi, e alle autorità che coordinano la fase dell'emergenza - che dall'esame tecnico della documentazione progettuale emerge, con riferimento alla pila numero 10 sopravvissuta al crollo, uno stato di degrado dei materiali, ovvero della corrosione dei trefoli dei cavi di precompressione primari e secondari, di grado più elevato (4 su una scala di 5) rispetto a quello che era stato riscontrato nella pila n.9 crollata, che risultava di livello 3". (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, Roberto Ferrazza e Antonio Brencich sono andati via dalla commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha il compito di far luce sulle cause del crollo del ponte Morandi di Genova. Il professor Brencich ha rassegnato ieri ufficialmente le sue dimissioni. Il Ministero, come si legge in una nota del Mit, lo ha ringraziato per il lavoro svolto e per il gesto che mostra grande professionalità e sensibilità istituzionale. Intanto, a quanto pare su un punto sono tutti concordi: i resti di ciò che resta del ponte Morandi sul torrente Polcevera sono pericolanti (in particolare il pilone 10) e vanno demoliti al più presto: le soluzioni sono sostanzialmente due. Nelle scorse ore ci sono stati allarmi per il troncone est che sovrasta le case: i vigili del fuoco avevano sospeso le operazioni di recupero degli oggetti personali dalle case evacuate. La zona è rimasta interdetta anche ai mezzi di soccorso, mentre sono stati attivati accertamenti tecnici. (Continua a leggere dopo la foto)



Nella giornata di ieri il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha dichiarato che il ponte sarà abbattuto di sicuro: " Nel giro di cinque giorni lavorativi verrà presentato alla struttura commissariale il piano o più piani di Autostrade per demolire il manufatto. Non so se sarà usato l’esplosivo". Sì, perché a quanto pare sono due le strade che si potrebbero percorrere. La prima è quella dello 'smontaggio pezzo per pezzo'. Un'ipotesi avanzata ma già bollata al Corriere della Sera da Sergio Lagomarsino, professore di tecnica delle costruzioni del dipartimento di ingegneria civile dell’Università di Genova. "Lo smontaggio con mezzi meccanici a quell’altezza, a mio avviso, non è proponibile", ha detto ieri a margine della presentazione del gruppo di docenti universitari che si metteranno a disposizione delle istituzioni per l’emergenza di ponte Morandi. Dunque, bocciata la strada che apriva all'ipotesi dello smontaggio pezzo a pezzo. Lagomarsino, però, non si è pronunciato sui tempi di abbattimento... (Continua a leggere dopo la foto)



La seconda ipotesi - con maggio numero di consensi - raccoglie il maggior numero di consensi tra gli esperti è l’esplosione controllata, che però richiede tempi lunghi e uno studio dettagliato su dove e come posizionare le cariche. "Si può far crollare i monconi con cariche disposte programmate e un effetto controllato", ha chiarito il professor Lagomarsino. Anzi, ha aggiunto: "Un crollo da quell’altezza forse necessità di un’area rossa più vasta dell’attuale". L’area rossa è la zona interdetta proprio per i pericoli rappresentati da ciò che resta del ponte. Occhio però: la demolizione non può mettere in pericolo successive analisi per valutare le cause del crollo. "Se dovranno fare l’abbattimento del ponte Morandi chiederemo, attraverso i nostri consulenti, che venga fatto con modalità tali da salvaguardare materiale utile sul piano investigativo. Se si useranno micro cariche esplosive o uno smontaggio, per esempio, chiederemo questo", ha spiegato il procuratore di Genova, Francesco Cozzi.

