Ennesima vittima della strada di un agosto infernale. I morti non si contano più sulle dita di due mani. Ogni sera qualcuno, per le vie delle cittadine italiane, ci rimette la vita. Attimi di distrazione, velocità sostenuta, malori fatali. E quando accade ciò non si può che restare attoniti. L'uomo è nulla: quello che si costruisce in una vita, in anni di sacrificio, rischia di svanire in un millesimo di secondo. Ed è quanto accaduto al povero Davide Scarrone, 41 anni, vittima della strada. Probabilmente colpito da un malore, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un muretto lungo via Nazionale, tra Carcare e Vispa, provincia di Savona. Il tragico impatto è avvenuto mercoledì 22 agosto, intorno alle ore 20. Gli accertamenti dei Carabinieri non lascia spazio a interpretazioni: la dinamica dello schianto è chiara, con l'auto che ha improvvisamente sbandato, schiantandosi senza alcun tentativo di frenata contro un muretto di una casa. Insomma, alla base di tutto ci sarebbe stato un improvviso malore.



Davide Scarrone, 41 anni, lascia una moglie e una bimba piccola. Secondo quanto riferito alle cronache locali dagli amici di Altare, dove aveva abitato sino a pochi anni fa, e di Carcare, dove era andato ad abitare, non distante proprio dal luogo dello schianto, la vittima aveva una certa famigliarità con problemi cardiaci. Secondo una prima ricostruzione il giovane stava appunto tornando a casa, a bordo della sua Land Rover, quando ha accusato il malore fatale. L'auto è piombata dritta tra un muretto ed un cancello di un'abitazione, fortunatamente senza coinvolgere altri mezzi o pedoni. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Cairo, i Carabinieri, la Croce Bianca di Carcare e il 118. Inutile ogni tentativo di rianimarlo anche con il defibrillatore.



Oggi pomeriggio, venerdì 24 agosto 2018, l'ultimo commosso saluto a Davide. Tragicamente scomparso all'età di 40 anni per una fatalità. I funerali avranno luogo oggi alle 14.50 partendo dall'Oratorio di San Rocco per la Chiesa Parrocchiale di Altare. La moglie Pierangela fatica a riprendersi: accorsa mercoledì sul luogo dell'incidente ha avuto bisogno dei sanitari. Marica, il piccolo angelo rimasto orfano di padre, è ancora troppo 'giovane' per capire la tragicità dell'evento.



Altra vittima della strada in Liguria. Un tragico incidente è costato la vita ad un motociclista di Piobesi d’Alba:Luca Zanovello, 33 anni, è morto in seguito alla caduta con la moto in una scarpata nella 'zona rossa' di Monesi di Mendatica: sulla SP 100 interessata da una frana nel 2016 che aveva completamente isolato la frazione del borgo dell’entroterra di Imperia.

