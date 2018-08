Doveva essere una serata estiva come tutte le altre, una delle tante passate insieme nel corso della propria vita. Per una coppia di Ravenna, invece, la notte di giovedì 23 agosto 2018 sarà per sempre un incubo. Quello che è accaduto intorno alle ore 21 di ieri lascia una comunità attonita e senza parole. Una fine terribile, in trappola nell'auto in fiamme. Una donna di 86 anni, Maria Mordini, è morta in serata quando l'auto su cui si trovava ha preso fuoco, forse per un guasto elettrico, vicino a casa sulle colline di Riolo Terme (Ravenna), frazione Borgo Rivola. All'interno della vettura c'era anche il marito, 83, portato all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni per le ustioni riportate. Secondo quanto ricostruito verso le 21 i due anziani coniugi erano nell'auto quando si sono innescate le fiamme. (Continua a leggere dopo la foto)



L'uomo, un 83enne, secondo quanto riportato da RavennaToday ha fermato l'auto in uno spiazzo di fianco a casa, quando improvvisamente il fuoco si è alzato propagandosi a tutta la vettura: l'anziano è riuscito, grazie all'aiuto di un familiare giunto in soccorso, a uscire dall'abitacolo in fiamme, mentre la moglie, Maria Mordini, 86enne, non ha fatto in tempo ed è deceduta al suo interno.



L'incendio si è rapidamente allargato e l'uomo è in qualche modo riuscito a uscire, mentre la moglie è rimasta all'interno. Inutile il tentativo del marito di soccorrerla e poi del 118, con ambulanza e auto medica. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Faenza e, per i rilievi, i carabinieri. Una giornata drammatica quella di ieri in Emilia-Romagna. Non solo la morte della povera Maria, ma anche l'addio prematuro alla giovane Stefania Mollica, morta a Parma a soli 26 anni.



Tragedia anche a Bologna dove nel pomeriggio di ieri un uomo è stato letteralmente falciato da un'auto. Resta ancora da chiarire la dinamica del grave incidente avvenuto intorno alle 18.30 in via di Corticella. Un uomo di 80 anni è stato investito da un van Volkswagen, mentre attraversava la strada. Sul posto è accorsa subito l'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore, dove è stato preso in carico dal trauma team.

