Ancora sangue lungo le strade italiane. Scontri frontali, perdita di controllo della propria vettura, carambole impazzite: un susseguirsi di drammi stanno sconvolgendo la quotidianità di questo mese di agosto. Da Nord a Sud, non c'è giorno in cui, purtroppo, non si faccia menzione di drammatici impatti mortali. Come quello avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 23 agosto, a Parma: in terra emiliana è deceduta prematuramente Stefania Mollica, giovane ventiseienne con tanti sogni in tasca ancora da realizzare. L'impatto che non le ha lasciato scampo si è consumato in via Europa a Parma. Lungo il cavalcavia, a fianco del casello autostradale, un'auto ha invaso la carreggiata opposta; nell'impatto frontale ha perso la vita Stefania, una ragazza di 26 anni che viaggiava a bordo di una Fiat Panda. Sull'altro veicolo, una Fiat Stilo, si trovava una donna attualmente ricoverata in grave condizioni nel reparto di Rianimazione del Maggiore. (Continua a leggere dopo la foto)



Sulla dinamica dell'incidente indagano gli inquirenti. Probabilmente per distrazione, o forse credendo fosse un senso unico, una delle due macchine ha invaso la corsia opposta. Quando le due guidatrici hanno visto l’altra vettura arrivare, non c’era più il tempo né per frenare né per sterzare. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area ed i mezzi coinvolti nello scontro. La Polizia Municipale di Parma ha effettuato i rilievi: il cavalcavia è stato chiuso in entrambe le direzioni per permettere la rimozione dei mezzi e le operazioni di soccorso. (Continua a leggere dopo la foto)



Stefania Mollica, 26 anni, originaria di Brindisi ma da da una vita trapiantata a Parma. Aveva tanti sogni. Gli amici, disperati, le danno l'ultimo saluto sui social. Non riescono a darsi pace per la tragica notizia che ha sconvolto l'estate parmense: la perdita di Stefania, come si può evincere dal tono dei post dei suoi cari, lascia un vuoto incolmabile. Chi la conosceva la descrive come una persona gentile ed estroversa con una grande passione: la musica. Parma, in questi giorni, è stato teatro di un altro incidente mortale. (Continua a leggere dopo la foto)



Sabato notte attorno a mezzanotte si è verificato un incidente stradale in strada San Cosimo (S.P. 52), a circa 200 metri da strada Emilio Lepido nella frazione di Martorano. Nello scontro è deceduta la conducente (28 anni) di uno dei veicoli coinvolti, una Polo. L'altro automobilista, 42 anni di Montechiarugolo, che viaggiava a bordo di una Citroen C5, è stato trasportato dal personale medico al pronto soccorso ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. La vittima è Elisa Baldi. Viveva a Malandriano con i genitori ed era responsabile dell'ufficio postale di Lesignano. La 28enne era di ritorno da una cena in compagnia.

