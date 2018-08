Le meduse in mare non sono molto 'simpatiche': i loro tentacoli, spesso e volentieri, finiscono con il rovinare le vacanze di qualche bagnante. I morsi 'velenosi' portano bruciore e arrossamento nella parte colpita, a volte possono comportare anche shock anafilattico. Ma le meduse nell'acqua salata ci sono perché è quello il loro habitat naturale. Toglierle da lì vorrebbe dire creare un nuovo - ennesimo - danno alla natura. Il sistema marino ha bisogno delle meduse. Anche in quel di Rimini dove la stagione marittima è un po' rovinata dalla inconsueta presenza di queste specie marine: sono grandi e marroncine, fanno impressione ma non pizzicano. Eppure a qualcuno non piacciono da vedere in acqua. E quel che è successo questo pomeriggio in Emilia-Romagna, precisamente a Torre Pedrera, lascia alquanto esterrefatti. Un bagnino di ventinove anni ricorderà questa giornata come tra le più 'assurde' (e pericolose) della sua vita... (Continua a leggere dopo la foto)



Il bagnino di una spiaggia privata a Torre Pedrera, nel riminese, dove il bagnino ha visto padre e figlio raccogliere una decina di queste meduse nel secchiello e portarle via dal mare. "Non si può pescarle, è vietato e si rischia anche una multa" avrebbe detto il ventinovenne ai due bagnanti. Secondo la ricostruzione de Il Resto del Carlino, però, l'uomo avrebbe reagito nel peggiore dei modi: prima ha intimato al bagnino di farsi i fatti propri, poi si è fatto sempre più aggressivo con un raptus di follia. (Continua a leggere dopo la foto)



Si, perché il bagnino non ha arretrato di un centimetro: ha preso il secchiello e rimesso le meduse in mare, lì dove è il loro posto. Non lo avesse mai fatto. Apriti cielo. L'uomo, ricostruiscono l'aggredito e i testimoni, ha impugnato una pala con la punta di ferro e ha iniziato a colpire le meduse. Senza mancare di epiteti e insulti nei confronti del povero bagnino, reo di fare solo il suo lavoro. Quest'ultimo, esasperato, ha annunciato di voler chiamare la capitaneria di porto. Un gesto che ha rischiato di costargli caro: l'uomo, 37 anni di Bellaria, ha colpito con la pala il povero ventinovenne lasciandolo tramortito a terra. (Continua a leggere dopo la foto)



Fortunatamente alla scena paradossale hanno assistito diversi bagnanti: le loro urla e la telefonata alle forze dell'ordine hanno messo in fuga papà e figlio. L'aggressore, però, è stato rintracciato proprio grazie ai testimoni che hanno 'salvato' la targa dell'automobile...

