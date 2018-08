Un agosto da incubo. E anche questa volta la paura è stata tanta. Non solo incidenti mortali e impatti che lasciano strisce di sangue lungo le carreggiate del Bel Paese. L'Italia, infatti, è ancora scossa da quanto accaduto nelle ultime due settimane: prima l'autocisterna contenente GPL esplosa a Bologna, poi il crollo del viadotto Morandi, a Genova, con 43 vittime. La terza settimana di agosto è stata caratterizzata dalla calamità naturale delle grotte del Raganello, in Calabria, dove sono morte dieci persone. E quando intorno all'ora di pranzo, a Latisana (Veneto), si sono sprigionate le fiamme, in molti hanno pensato al peggio. Un incendio, infatti, con una gigantesca colonna di fumo nero visibile per chilometri e fuoco alto, spaventoso, è divampato nella giornata di oggi, giovedì 23 agosto 2018. (Continua a leggere dopo la foto)





Il rogo si è sprigionato con violenza alle 13 di oggi, 23 agosto, nel vecchio casello autostradalle della A4 di Latisana, nel comune di Ronchis. A prendere fuoco è stato un container, la zona è utilizzata come deposito da quando è stato aperto il nuovo casello, come sede logistica del cantiere della terza corsia. I prefabbricati sono utilizzati come uffici direzionali della Tiliaventum, impresa per la costruzione della terza corsia. (Continua a leggere dopo la foto)



L’area viene utilizzata come sede logistica del cantiere per la costruzione della terza corsia dell'autostrada e i prefabbricati sono utilizzati come uffici direzionali della Tiliaventum, impresa costruttrice. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Latisana Lignano e Portogruaro e i carabinieri della compagnia di Latisana. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, che ha completamente distrutto la struttura nel giro di pochissimo tempo. Giornata nera per questo tratto autostradale: "Autostrada A4 chiusa fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia in seguito a un incidente accaduto verso le 10 e 30 di questa mattina". Questa la nota apparsa oggi sul sito 'Autovie', bibbia per la viabilità degli italiani. (Continua a leggere dopo la foto)



Un violento incendio ha distrutto completamente i due mezzi. Personale di Autovie Venete, 118 e Vigili del fuoco sul posto per i soccorsi, in arrivo anche un mezzo speciale per la rimozione dei veicoli incastrati che occupano la corsia di marcia. Autovie ha istituito l'uscita obbligatoria a Latisana e ha chiuso l'entrata in direzione Venezia. Attivato il percorso alternativo Latisana - Portogruaro con rientro in autostrada a Portogruaro.

Leggi anche:

“Una strage”. Nel rogo 53 morti, 40 bambini. Un centro commerciale pieno di gente, poi un incendio e scoppia l’inferno